15 апреля: загадочное парящее озеро на вулкане Шивелуч и такси для пушистиков

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Сегодня в Туле будет облачно, а воздух днем уже прогреется до +18 градусов.

На Камчатке, в сердце одного из самых активных вулканических районов мира, было обнаружено уникальное природное явление — парящее озеро, расположенное на куполе вулкана Шивелуч. Это озеро, о котором ранее не было известно, привлекает внимание ученых и туристов своей необычной природой и экстремальными условиями.

Озеро имеет овальную форму и впечатляющие размеры: его диаметр составляет около 70 метров с севера на юг и 50 метров с запада на восток. Температура воды у краев водоема достигает 52°С, что делает его одним из самых горячих озер на планете. Такие условия создают уникальную экосистему, в которой могут обитать только определенные организмы.

Одной из самых интригующих особенностей нового озера является его поверхность, покрытая голубой пленкой. Ученые предполагают, что эта пленка состоит из серы и ее соединений, что говорит о высоком уровне вулканической активности в этом районе. По краям озера наблюдается активная дегазация, что свидетельствует о выходе вулканических газов, таких как сероводород и углекислый газ.

Сегодня слушаем бодрящий трек от Tommy Cash - Espresso Macchiato.

В Бразилии появилась уникальная услуга, которая изменяет подход к перевозке домашних животных. Гамильтон Таурино, вдохновленный необходимостью и любовью к пушистым друзьям, запустил такси под названием Taxi Dog, которое предлагает услуги по перевозке животных к ветеринару или грумеру без участия их владельцев.

Идея создания Taxi Dog возникла у Гамильтона в тот момент, когда он столкнулся с трудностью: ему не удалось найти водителя, готового отвезти собаку его друга к ветеринару. Этот случай стал отправной точкой для нового бизнеса, который быстро завоевал популярность среди владельцев домашних животных.

Taxi Dog не просто обеспечивает безопасную и комфортную перевозку питомцев, но и добавляет элемент веселья в процесс. Гамильтон делает селфи с каждым пушистым клиентом и делится этими милыми моментами в социальных сетях. На данный момент за блогом компании следят почти 3500 человек, что свидетельствует о растущем интересе к услуге.

Погрузитесь в мир креативности и самовыражения с новым трендом в социальных сетях — созданием уникальных экшен-фигурок! В этой подборке вы увидите удивительные работы пользователей, которые превращают себя, вымышленных персонажей и знаменитостей в яркие пластиковые фигурки, упакованные в стильные кукольные коробки. Каждая фигурка сопровождается разнообразными аксессуарами, подчеркивающими индивидуальность и харизму своих «персонажей».

Креативного настроения!