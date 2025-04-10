Четвертьфиналы Оружейной лиги КВН

19 и 20 апреля в 16.00 в актовом зале Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого (пр. Ленина, 125, корп. 4) пройдут четвертьфинальные игры официальной Оружейной лиги КВН.



13 коллективов из 6 городов России поборются за выход в полуфинал.



Билеты бесплатные. Обязательно забронируйте места по ссылкам: