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Четвертьфиналы Оружейной лиги КВН

Четвертьфиналы Оружейной лиги КВН

19 и 20 апреля в 16.00 в актовом зале Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого (пр. Ленина, 125, корп. 4) пройдут четвертьфинальные игры официальной Оружейной лиги КВН. 

13 коллективов из 6 городов России поборются за выход в полуфинал. 

Билеты бесплатные. Обязательно забронируйте места по ссылкам:

Где и когда?
ТГПУ им. Л. Толстого. Корпус №4
Тула , г. Тула, проспект Ленина, 125
19 апреля 2025, суббота
16:00
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20 апреля 2025, воскресенье
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