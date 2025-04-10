Четвертьфиналы Оружейной лиги КВН
19 и 20 апреля в 16.00 в актовом зале Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого (пр. Ленина, 125, корп. 4) пройдут четвертьфинальные игры официальной Оружейной лиги КВН.
13 коллективов из 6 городов России поборются за выход в полуфинал.
Билеты бесплатные. Обязательно забронируйте места по ссылкам:
Где и когда?
Тула , г. Тула, проспект Ленина, 125
19 апреля 2025, суббота
16:00
20 апреля 2025, воскресенье
16:00
16 марта - 23 апреля
12 - 20 апреля
10 - 23 апреля
16 января - 20 апреля
20 апреля, воскресенье 00:00
20 апреля, воскресенье 00:00