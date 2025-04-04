Контрольная закупка: пробуем кабачковую икру

Фото Алексея Пирязева.

Попробовали и узнали, кто производит самую вкусную овощную намазку.

Прежде чем приступить к дегустации, ответим на главный вопрос: когда кабачки научились метать икру?

Икра — термин многозначный. Помимо рыбьих яиц он обозначает закуску, которую готовят из мелко рубленых овощей или грибов. Есть даже лаймовая икра — мякоть пальчикового лайма.

Не менее интригующий вопрос (судя по популярности запроса в «Яндексе»): почему кабачковая икра оранжевая, если кабачки зеленые?

Ответ кроется буквально на обороте этикетки: в состав блюда входят не только кабачки, но и из морковь, помидоры и томатная паста.

Не будем тянуть и объявим сегодняшних конкурсантов. Myslo пробовал кабачковую икру от этих брендов:

Цена: 89,99 руб.

Вес: 480 г.

Состав: кабачки свежие, лук репчатый свежий, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, томатная паста, морковь свежая, соль, зелень петрушки сушеная, перец черный молотый, перец душистый молотый.

Сушеная петрушка в икре оказалась очень кстати — она выделяет продукт среди других. Но текстура странная, будто шершавая.

В остальном — нормальная кабачковая икра.

Оценка: 4,5 из 5 баллов.

Цена: 129,99 руб.

Вес: 680 г.

Состав: кабачки свежие, лук репчатый, томатная паста, морковь, масло подсолнечное, сахар, соль поваренная пищевая йодированная, перец черный, перец душистый.

Не самый худший вариант: лук и пряности в составе придают пикантности. Вкус кабачков не так ярко выражен — это минус. Да и цвет не самый аппетитный.

Оценка: 4,5 из 5 баллов.

Цена: 109,99 руб.

Вес: 350 г.

Состав: кабачки, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, морковь, томатная паста, лук репчатый, сахар, соль, перец черный молотый, перец душистый молотый.

Сначала нас заинтриговал яркий цвет икры, но уже после первой ложки мы раскрыли его природу. Сложилось ощущение, что в намазке производства Global Village совсем нет кабачков! Приторная сладость моркови с чрезмерно маслянистым послевкусием.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 119,99 руб.

Вес: 460 г.

Состав: кабачки свежие, масло подсолнечное, томатная паста, морковь свежая, лук свежий, соль, сахар, перец черный молотый, перец душистый молотый.

Запах у икры отличный, однако некоторые респонденты отметили в аромате и вкусе уксусную кислинку. Текстура неоднородная: изредка попадаются кусочки овощей.

Тем не менее, это добротная закуска — тянет на серебро в сегодняшнем обзоре!

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 139,99 руб.

Вес: 450 г.

Состав: кабачки, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, морковь, томатная паста, лук репчатый, сахар, соль, пряности.

У икры от «Пиканта» текстура более шелковистая, чем у «Дяди Вани». Цвет и консистенция очень напоминают Global Village — закуска ярко-оранжевая и довольно жидкая.

По вкусу же она гораздо удачнее, чем все предыдущие образцы. Икра в меру масляная, сладковатая (возможно, здесь больше моркови).

Коллегия дегустаторов пришла к выводу, что икра от «Пиканта» — классический представитель закуски.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Самая дорогая кабачковая икра — «Пиканта» (139,99 руб.),

— в соотношении цена/вес — Global Village (31,4 руб. за 100 г.),

Самая дешевая кабачковая икра — «Домашние заготовки» (88,99 руб.),

— в соотношении цена/вес — «Домашние заготовки» (18,5 руб. за 100 г.),

Самая вкусная кабачковая икра, по мнению редакции Myslo, — «Пиканта».