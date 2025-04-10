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Джунгли юрского периода

Джунгли юрского периода

Премьера:
10.04.2025
 
Режиссер:
Сэм Уилсон
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
91 минута
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Звери из африканских джунглей проваливаются во временной портал, который забыли закрыть за собой инопланетяне. Чтобы вернуться в будущее, друзьям потребуется помощь динозавров. Вот только древним ящерам своих проблем хватает. Ведь их мир вот-вот захватят вооруженные дубинками пещерные пришельцы.

Сегодня
10:10
Синема Стар
10:20
Синема Стар
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
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Алмаз Синема
12:20
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Алмаз Синема
14:15
Синема Стар
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Стар
14:40
Иллизиум (Новомосковск)
18:00
Люксор Тула
Завтра
10:10
Синема Стар
10:20
Синема Стар
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Иллизиум (Новомосковск)
11:15
Алмаз Синема
12:20
Люксор Тула
13:50
Алмаз Синема
14:15
Синема Стар
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Стар
14:40
Иллизиум (Новомосковск)
18:00
Люксор Тула
12 апреля, суббота
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15 апреля, вторник
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