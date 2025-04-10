Джунгли юрского периода

Премьера: 10.04.2025

Режиссер: Сэм Уилсон

Жанр: Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 91 минута

Возрастные ограничения: 6+

Звери из африканских джунглей проваливаются во временной портал, который забыли закрыть за собой инопланетяне. Чтобы вернуться в будущее, друзьям потребуется помощь динозавров. Вот только древним ящерам своих проблем хватает. Ведь их мир вот-вот захватят вооруженные дубинками пещерные пришельцы.