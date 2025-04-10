Джунгли юрского периода
Премьера:
10.04.2025
Режиссер:
Сэм Уилсон
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
91 минута
Возрастные ограничения:
6+
Звери из африканских джунглей проваливаются во временной портал, который забыли закрыть за собой инопланетяне. Чтобы вернуться в будущее, друзьям потребуется помощь динозавров. Вот только древним ящерам своих проблем хватает. Ведь их мир вот-вот захватят вооруженные дубинками пещерные пришельцы.
Сегодня
Завтра
12 апреля, суббота
|
10:10
|Синема Стар
|
10:20
|Синема Стар
|
10:35
|Алмаз Синема
|
11:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
|Люксор Тула
|
18:00
|Люксор Тула
13 апреля, воскресенье
|
10:10
|Синема Стар
|
10:20
|Синема Стар
|
10:35
|Алмаз Синема
|
11:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
|Люксор Тула
|
18:00
|Люксор Тула
14 апреля, понедельник
|
10:10
|Синема Стар
|
10:20
|Синема Стар
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
|Алмаз Синема
|
14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 апреля, вторник
|
10:10
|Синема Стар
|
10:20
|Синема Стар
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
|Алмаз Синема
|
14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 апреля, среда
|
10:10
|Синема Стар
|
10:20
|Синема Стар
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
|Алмаз Синема
|
14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
11:15
13:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:10
14:40
|Люксор Тула
|
12:20
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
14:20
|Синема Стар
|
10:10
10:20
14:15
14:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
11:15
13:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:10
14:40
|Люксор Тула
|
12:20
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
14:20
|Синема Стар
|
10:10
10:20
14:15
14:20
12 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
10:35
|Люксор Тула
|
12:20
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
|Синема Стар
|
10:10
10:20
13 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:35
|Люксор Тула
|
12:20
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
|Синема Стар
|
10:10
10:20
14 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
14:20
|Синема Стар
|
10:10
10:20
15 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
14:20
|Синема Стар
|
10:10
10:20
16 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
14:20
|Синема Стар
|
10:10
10:20
16 марта - 16 апреля
10 - 16 апреля
12 апреля, суббота 00:00
16 января - 13 апреля
10 - 16 апреля
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