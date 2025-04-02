Люди в городе. Александр Волков, ведущий мероприятий

— Вопрос, который нельзя не задать. У тебя изменился имидж. С чем это связано?

— Есть такая фраза: не ты проживаешь жизнь, а жизнь проживает тебя. Постоянно что-то меняется. Если говорить о моем имидже, надо понимать, с какого периода его оценивать. Он менялся много раз, лет двадцать назад я был совершенно другим. Меняться я не боюсь, мне это нравится.

То, что ты видишь сейчас, можно сказать, стечение обстоятельств. Перед поездкой в отпуск я периодически брею голову, раньше все отрастало гораздо быстрее, а сейчас росло медленно, и я решил, пусть все останется так.

— Александра Волкова знают в Туле и за ее пределами. С чего все началось? Каким было первое мероприятие, которое ты провел?

— Я обожаю эту историю. В бизнес-тренерстве есть термин «путь золушки», когда успешный человек рассказывает свою тяжелую историю. Так вот у меня такая есть, и я ее не придумал. Мой путь начался с сильного заикания в детстве. У меня и сейчас это иногда проскакивает, когда я расслаблен, а вот на мероприятиях такого нет, наверное, потому что там я на адреналине и максимально собран.

Так вот в детстве с заиканием были большие проблемы. Я учился в школе по специальной программе, и даже чтобы попроситься выйти нужен был долгий настрой.

В какой-то момент я понял, что альфа-самцом с таким кейсом не стать.

Начал изучать вопрос, пошел в театральную школу, понял, что когда читаю стихи и пою песни, заикания нет. Так я полюбил сцену. Ну, а дальше пошло-поехало, был грех КВН, которого мы все коснулись в то время.

Мне очень нравилось играть: быть автором и актером. А когда КВН закончился, нужно было что-то делать, добывать где-то этот адреналин.

Всё решил случай. Шел 2000-й, и так вышло, что на Новый год я остался один. Родители уехали, девушка уехала к своим (Бог ей судья, потом она все равно стала моей женой). Нам с другом, который оказался в таком же положении, было совершенно нечего делать. Нам предложили провести ночную новогоднюю программу в ресторане — за еду и напитки. Альтернатив не было, мы провели. Людям понравилось, да и нам тоже!

— Страшно тогда было?

— Вообще нет. Почему я за это и зацепился. Это сейчас мы говорим о том, что нужно идти где страшно, выходить из зоны комфорта, тогда мы этого не знали и не были в себе слишком уверены. Так что если бы боялся — не решился бы на авантюру.

Было классно. Мы работали без обязательств, нам не платили деньги, мы не были никому обязаны. Как показывает практика, именно из-за такого состояния радости и удовольствия всё получается легко.

— Реально посчитать, сколько мероприятий было в жизни?

— За 25 лет мероприятий за плечами точно тысячи. Но это среднестатистические данные, точных нет. Да и цифры — вообще не мое.

— Какие события запомнились лично тебе?

— Крупных было много: стадионы людей, Дни города, в том числе в Туле и области, большие федеральные мероприятия, спортивные события федерального уровня. Но самыми запоминающимися оказались другие.

Однажды я вел свадьбу в Подмосковье. По задумке, жених с невестой должны были приземлиться на воздушном шаре на открытую поляну. Идея классная! Но воздушный шар управляется только божьей волей и ветрами, поэтому ребят отнесло совершенно в другую сторону.

За молодоженами поехали на машине, в итоге мы прождали их пять часов. Вот это очень запомнилось!

А еще однажды весь наш славный коллектив в Питере приняла полиция. Мы придумали фотосессию для наших клиентов возле Казанского собора. Идея была в том, что все должны были быть в банных халатах и в строительных касках. Хотели показать, что вот они отдыхают, потому что на выезде, но при этом еще и работают. Задумка — роскошь для фотографа. Но доблестные жители Санкт-Петербурга подумали, что мы из секты.

Пофотографироваться успели минут 15. За нами приехал наряд. Долго разбирались, в полиции мы провели часов 8. Горжусь ли я этим событием? Вопрос спорный. Но выезд запомнился на 100%. Теперь у меня единственное в мире ивент-агентство, в котором все сотрудники с административным приводом.

— Я видела интервью твое, в котором ты сказал, что ты больше не хочешь нуждаться в том, чтобы быть ведущим. Надоело?

— Я взрослею, иногда хочется сказать, что мудрею. Помнишь такую фразу? Иногда мудрость приходит с возрастом, иногда возраст приходит один. Мне хочется верить, что у меня обратная история. В последнее время важным стало внутреннее состояние некой свободы, свободы деятельности, свободы выбора, осознанности.

Я не кичусь этим, потому что сейчас это уже раздражает многих. Мы все ловим связь с космосом, стремимся к осознанности. Но мне, правда, это важно.

Какое-то время назад я понял, что стал заложником образа ведущего. И в жизни, и в работе. Я стал выгорать от любимой деятельности. Поэтому мне захотелось организовать свою жизнь так, чтобы я вел только те мероприятия, которые хочу, те, которые интересны. И при этом не зависеть от их финансово и морально. Не могу сказать, что я прямо сейчас к этому пришел, но стараюсь находить баланс.

— Какие проекты сейчас зажигают помимо основного?

— У нас есть несколько брендов. Бренд, который занимается чисто организацией свадебных и юбилейных мероприятий торжеств, есть тот, который занимается сегментом бизнеса и развития HR.

Сейчас мне больше всего интересны проекты, которые подразумевают некую ценность для коллектива. Интересно заходить в компании, в которых есть коллеги, и делать из них команду. Мы проводим тренинги, работаем вдолгую, а потом видим, как люди начинают открываться друг другу, поддерживать. Для меня это кайф.

— У тебя тоже есть своя команда. Какие у тебя самого методы руководства?

— Одно из правил нашей команды — давать воздух и свободу сотрудникам. По вторникам и четвергам у нас свободные дни в офисе. Сотрудники приходят сюда, только если у них есть срочные задачи. Если нет — столы пустуют.

Помнишь, я говорил, что сам стремлюсь к некой свободе. Хочу дать ее и своей команде. Я за легкость, комфорт и человечность в работе. Мне важны не метрики, а атмосфера в команде, когда всем по кайфу, когда люди не высиживают обязательные часы, а приходят, смеются, пьют кофе и креативят.

Верю, что результаты в ущерб удовольствию в процессе — это не радостные результаты.

— У тебя в разговоре часто мелькают модные сейчас психологические термины, ты записал подкаст с психологом. Как вообще к этой теме относишься сам?

— Обожаю психологию! Меня коллеги называют доморощенным психологом. Я в любую свободную минуту читаю интервью на психологические темы, слушаю подкасты, читаю книги. Я глубоко уверен, что состояние счастья можно прокачать как мышцу. Я умею акцентировать внимание на том, что мне нравится.

Изначально я был сложным мальчиком. У меня был нейродермит, куча психологических проблем, лицо с красной коркой — на нервной почве. Понимаю сейчас, что все этими проблемами меня наградил Бог, чтобы я с этим работал, становился лучше, красивее, сильнее.

Изучение себя — отличный ресурс. Не для того, чтобы быть на кого-то похожим, а чтобы понять, в чем твои проблемы, а в чем суперсила, и первое потихонечку убрать из жизни.

— У тебя интересная и непростая личная история. Где была точка роста, после которой мальчик с нейродермитом и заиканием стал ведущим, которого любит публика?

— Было многоточие. Всё из-за девочек. Помимо всех озвученных особенностей, я был еще и самым низким в классе, стоял последний на физкультуре. Лет в 12 меня не волновало, что девочки не обращают на меня внимание, но в 15 ситуация изменилась. Я понял, что чтобы быть ярким, уверенным, чтобы меня замечали девчонки, нужно что-то делать.

Мне очень помогали родители. Поэтому сейчас, когда я сам отец, понимаю, насколько важно поддерживать и слышать ребенка.

— Проектов много, нужно всё успевать. Есть секреты тайм-менеджмента?

— Мне нравится то, чем я занимаюсь, поэтому времени это не отнимает. Я много чего не успеваю, но не парюсь по этому поводу. У меня есть обязательные пункты каждый день — спорт, любимая работа, семья, свободное время, которое я в последнее время направляю на изучение чего-то — психологии, философии, например. Распределяю свои хотелки в течение дня.

Есть, конечно, приоритетные задачи, проекты, дедлайны. В части работы все четко структурировано. Но в остальном веду себя как балда, туда хочу, сюда хочу…

— Картинка нарисовалась идеальная, как из соцсетей — спорт, книги, психология, а как же ленивые дни?

— Обязательно! Я это тоже вношу в планы, хотя он может случиться и внезапно. Я обязательно оставляю себе воскресенье или какой-нибудь вторник без телефонов и работы. В медицине это называется превентивные меры. Считаю, что лучше я изначально поберегу себя, чем перегорю.

Есть у меня и ленивые часы. 2-3 часа в день я могу провести за прогулкой по парку или прокатиться куда-то, развеяться.

— Еще один большой проект в твоей жизни — семья. Как сохранить отношения, когда ты публичный человек?

— Мы с женой 18 лет в счастливом браке. У нас есть дочь, в этом году она уже сдает ЕГЭ. 90% успеха нашей семьи в руках супруги, все, что происходит — её заслуга. Глядя на себя со стороны, думаю, что я на ее месте такого человека бы испугался. Позёр, весь в татуировках, яркий. Подвиг моей супруги в том, что она не клюет мне мозг.

Она позволяет мне быть таким, какой я есть. Этот стопроцентный кредит доверия не оставил мне шансов не быть хорошим парнем рядом с ней.

Чувство свободы, которое она мне дает, бесценно. Я не имею права ее подвести.

— Москва никогда не манила?

— Манила. Переезжал. Вернулся. Не мое это, очень суетно. Мне тяжело быть заложником пробок. Я работаю с людьми, а там вокруг столько информационного шума и давления, что меня в таком режиме не хватит на то, чтобы отдавать людям свою искренность и энергию.

Примерно раз в неделю у меня мероприятия и встречи в Москве, я не вижу проблемы туда доехать. Но с точки зрения бизнеса, я могу в Туле провести пять встреч в первой половине дня, а в Москве за это время одну. Результативность моей работы в Туле гораздо выше.

И потом мне искренне нравится наш город. Есть вопросы к некоторым улицам вроде Староникитской. Хотелось бы, чтобы за них взялись. Но, тем не менее, в Туле сейчас хорошо.

Мне нравятся люди, наше комьюнити, тусовки. В Туле я как в домашних тапочках. А до Москвы всего 200 км, зачем там жить-то.

— Волков на мероприятии и Волков в жизни — разные люди?

— Я такой же. Я по-прежнему востребован в профессии — как раз именно поэтому. Люди приходят ко мне, потому что я им нравлюсь, в первую очередь, как человек. И для меня это лестно. Я про искренность, простоту, про отсутствие шаблонов. Ну, по возможности.