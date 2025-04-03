Смерть единорога

Премьера: 03.04.2025

Режиссер: Алекс Шарфман

Актеры: Дженна Ортега, Теа Леони, Уилл Полтер, Сунита Мани, Пол Радд, Ричард Э.Грант, Джессика Хайнс, Энтони Карриган, Стив Парк, Ник Уиттман, Наранцогт Цогцайкан, Кристина Грейс Шарко

Жанр: Комедия, Ужасы, Триллер, Фэнтези

Продолжительноcть: 104 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Ридли вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом. И когда кажется, что их отношения может спасти только чудо, они сбивают… настоящего единорога. Алчная семейка, на которую работает Эллиот, тут же решает монетизировать его целебные свойства. Но настоящее волшебство начнется с появлением родителей детеныша, ведь свирепые единороги открывают охоту на жадных богачей — и теперь каждый получит по рогам.