Смерть единорога
Премьера:
03.04.2025
Режиссер:
Алекс Шарфман
Актеры:
Дженна Ортега, Теа Леони, Уилл Полтер, Сунита Мани, Пол Радд, Ричард Э.Грант, Джессика Хайнс, Энтони Карриган, Стив Парк, Ник Уиттман, Наранцогт Цогцайкан, Кристина Грейс Шарко
Жанр:
Комедия, Ужасы, Триллер, Фэнтези
Продолжительноcть:
104 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Ридли вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом. И когда кажется, что их отношения может спасти только чудо, они сбивают… настоящего единорога. Алчная семейка, на которую работает Эллиот, тут же решает монетизировать его целебные свойства. Но настоящее волшебство начнется с появлением родителей детеныша, ведь свирепые единороги открывают охоту на жадных богачей — и теперь каждый получит по рогам.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
13:10
|Люксор Тула
|
19:40
|Люксор Тула
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Люксор Тула
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 апреля, пятница
|
13:10
|Люксор Тула
|
19:40
|Люксор Тула
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Люксор Тула
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 апреля, суббота
|
13:10
|Люксор Тула
|
19:40
|Люксор Тула
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Люксор Тула
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 апреля, воскресенье
|
13:10
|Люксор Тула
|
19:40
|Люксор Тула
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Люксор Тула
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 апреля, понедельник
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 апреля, вторник
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 апреля, среда
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
4 апреля, пятница
|Люксор Тула
|
13:10
19:40
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
23:05
5 апреля, суббота
|Люксор Тула
|
13:10
19:40
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
23:05
6 апреля, воскресенье
|Люксор Тула
|
13:10
19:40
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
23:10
7 апреля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
23:05
8 апреля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
23:05
9 апреля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
23:05
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