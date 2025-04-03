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Смерть единорога

Смерть единорога

Премьера:
03.04.2025
 
Режиссер:
Алекс Шарфман
  
Актеры:
Дженна Ортега, Теа Леони, Уилл Полтер, Сунита Мани, Пол Радд, Ричард Э.Грант, Джессика Хайнс, Энтони Карриган, Стив Парк, Ник Уиттман, Наранцогт Цогцайкан, Кристина Грейс Шарко
  
Жанр:
Комедия, Ужасы, Триллер, Фэнтези
  
Продолжительноcть:
104 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Ридли вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом. И когда кажется, что их отношения может спасти только чудо, они сбивают… настоящего единорога. Алчная семейка, на которую работает Эллиот, тут же решает монетизировать его целебные свойства. Но настоящее волшебство начнется с появлением родителей детеныша, ведь свирепые единороги открывают охоту на жадных богачей — и теперь каждый получит по рогам.

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