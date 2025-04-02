Гаджеты из СССР: часы-калькулятор и чудо-холодильник

Эти необычные, эстетичные и довольно редкие вещи и вещицы с особым функционалом были для советского человека в диковинку и служили для повышения статуса.

Часы-калькулятор: понты дороже денег!

Разнообразные наручные часы, в том числе и особенно креативные, выпускались в СССР с 70-х годов. Среди хитов того времени – водонепроницаемые часы «Командирские» со стрелками и циферблатом, на которые нанесен светящийся в темноте состав. Пользовались спросом детские наручные часы по мотивам русских народных сказок. Например, часики «Колобок» с лисой на циферблате, на носу которой в такт секундной стрелке качался влево и вправо главный герой сказки.

Но, пожалуй, самые интересные и функциональные модели производили за пределами «союза советских». Вспоминает Евгений Сидельник, 44 года:

Евгений Сидельник – Настоящее чудо зарубежной электроники – наручные часы со встроенным в них калькулятором – достались мне от двоюродного брата. Часы эти ценились вовсе не за их функциональные преимущества, поскольку нажимать малюсенькие кнопки встроенного в них калькулятора было крайне неудобно. Суть заключалась преимущественно в понтах (которые, как известно, куда дороже любых денег!). Были и другие часы марки Montana, с электронным табло и подсветкой, которые могли «исполнять» 16 различных мелодий. Но часы с калькулятором были вне всякой конкуренции именно по тому эффекту, который они производили на окружающих своим светлым корпусом и поистине неограниченными арифметическими возможностями! Увы, но сломались они быстро, в отличие от других часов – Montana, с мелодиями…

Чудо-холодильник: буржуям и не снилось!

Производство подобных двухкамерных холодильников освоили в СССР еще с середины прошлого века. Новаторство именно этой модели бытового холодильного агрегата «Ока 6М» заключалось в том, что одна из камер была снабжена специальным механическим устройством, позволявшим наливать охлажденные напитки и другие жидкости… без открывания двери холодильника! Устройство для подачи напитков было выполнено из двух взаимосвязанных частей.

Первая – бутыль для жидкости из толстого стекла, крепилась на внутренней поверхности дверцы камеры холодильника.

Вторая часть – с наружной стороны дверцы камеры – представляла собой прямоугольный вогнутый щиток из нержавеющего металла. Чтобы наполнить чашку прохладным напитком, нужно было чашкой или стаканом нажать на прямоугольник из нержавейки на двери холодильника. В этой волшебной конструкции был один минус: банку под напиток нереально было найти в свободной продаже, разве что купить вместе с новым холодильником. Поэтому большинство бережливых хозяек и сами этой опцией не пользовались, и другим членам семьи не давали.

СВЧ-печь: 40 килограммов счастья

Пожалуй, самым редким и особенно ценным бытовым прибором в СССР была микроволновка. Вообще, такие печи начали разрабатывать в СССР еще с конца 50-х – первыми отечест­венными микроволновками «Волжанка» и «Славянка» оснащались самые современные рестораны, перед которыми всегда стояла проблема оперативного обслуживания клиентов.

Повара даже разрабатывали отдельное меню из блюд, которые готовились в СВЧ-печи.

К 70-м очередь постепенно дошла и до массового потребителя. Одним из немногих производителей микроволновок для массового покупателя стал завод ЗИЛ, выпускавший холодильники. Одна из популярных моделей микроволновок получила название «Электроника СП23-ЗИЛ». При всем своем удобстве товар не пользовался спросом, даже несмотря на футуристический внешний вид. Объяснялось это просто: микроволновка могла делать все то же, что и обыкновенная духовка, только в разы быстрее, а стоила очень дорого: 350 рублей при средней зарплате инженера 263 рубля в месяц. А еще советские микроволновки неплохо продавались за рубежом, где славились повышенной защитой корпуса от этих самых волн.

Ручка-часы и шпионские игры

В школах, где все пионеры носили одинаковую форму и гал­стуки, особенно ценилась непохожесть на других. В то время особую популярность приобрел остросюжетный 10-серийный фильм «ТАСС уполномочен заявить...» (1984). Американ­ский шпион Сергей Дубов (роль сыграл актер Борис Клюев) использовал специальную авторучку для съемки секретных документов на микропленку, а после своего провала – для того, чтобы принять яд.

Роль шпиона Дубова в нашей школе выполнял мальчик из параллельного класса, который где-то достал авторучку со встроенными в нее электронными часами-будильником! История не запомнила его имени, поскольку все называли его Серега, Дубов или просто Дуб, как шпиона из телефильма. Чудо-ручка умела противно пищать и питалась от каких-то нестандартных круглых таблеток-батареек. Немного позже среди девочек пошла мода на электронные часы-кулоны, но их эффект с настоящей шпионской ручкой был несравним…

Советский пульт союзного управления

В комплектацию люксовых советских катушечных магнитофонов где-то с конца 70-х разработчики начали включать проводной пульт дистанционного управления. На практике он представлял из себя дубль панели управления, вынесенный на длинный кабель, который подключался к разъему на задней панели магнитофона.

Скоммутировав устройство управления с магнитофоном, можно было управлять всеми его функциями (за исключением записи и смены катушек) дистанционно, то есть не вставая с кресла. Отдельные меломаны удлиняли провод штатного устройства управления до десяти и более метров и создавали в своих квартирах разветвленную сеть из нескольких проводных устройств управления, чтобы всегда быть на связи со своим магнитофоном и музыкой.

Только цифры