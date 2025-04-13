Водолеев ждет новое яркое знакомство, а Овнов - перемены на работе, которые не порадуют

Овен (21.03−20.04): Это период напряженности чувств, когда могут неожиданно всплыть сексуальные и финансовые проблемы и встают ребром вопросы власти и любви. В это время следует тщательно избегать ревности, семейных ссор, конфликтов на работе и таких ситуаций, где возможно вымогательство. Этому периоду часто сопутствует повышенное стремление к спокойному и естественному образу жизни, которому мешают реализоваться окружающие бытовые, социальные или политические условия. В это время присутствует недостаток понимания эмоций других людей, что порой ведет к чрезмерной требовательности и низкому уровню отношений.

Про деньги. Финансовое положение стабильно. Однако на работе не исключены перемены, которые вас не порадуют. Сейчас не время брать кредиты или ипотеку. Слишком большой процент придется заплатить банку.

Про любовь. Неделя благоприятна для знакомств и романтических встреч. Однако вам не стоит слепо верить всему, что говорит новый человек, который появился в вашей жизни.

Про интим. Чтобы быстрее соблазнить того, за кем вы так долго охотитесь, послушайте совета звезд. Приготовьте место для засады и замаскируйтесь. То есть сделайте вид, что вам все равно, и ни о чем таком вы вовсе не думаете. А в гости предмет вашего вожделения пригласили вовсе даже просто так. Или гардину повесить. Дальше все должно идти по плану. Чай с ложкой коньяка, внезапно погасший свет (попросите соседей вырубить пробки в подъезде), поиски свечей в темноте… Дальнейшие детали придумайте сами.

Благоприятные дни: 18, 20; неблагоприятные: 19.

Телец (21.04−21.05): Хорошее настроение и необычная подвижность. Хорошо в этот период уделить внимание своей одежде, быту, а главное — питанию и оздоровительным мероприятиям. Показаны прогулки, кислородные ванны, пребывание на свежем воздухе, проветривание помещения. Все должно дышать: Ваше лицо, тело, одежда, квартира. Лучше употреблять только легкую пищу и целебную воду. Хороший период для совместных интеллектуальных занятий с членами семьи, развивающих игр с детьми. Возможен приход гостей, вынуждающий Вас к быстрому приготовлению пищи.

Про деньги. Финансовое положение немного стабилизируется, но далеко от желаемого. В конце недели не попадайтесь на удочку льстивых обещаний, ситуация требует трезвого анализа. Не время менять работу.

Про любовь. Давний конфликт в вашей паре, который в свое время не был разрешен, может громко напомнить о себе. Если это случится, то постарайтесь подойти к этому вопросу деликатно и внимательно, убедитесь, что ваши слова и действия трактуются верно.

Про интим. Тельцы могут пожелать пощекотать нервы себе и окружающим: например, собрать в одном месте всех своих бывших возлюбленных — чтобы потом, ухмыляясь, расхаживать среди них и прислушиваться к их неловким беседам. А вот нынешнего своего партнера/партнершу они вряд ли захотят ставить в такое неловкое положение — поэтому, скорее всего, оставят его дома.

Благоприятные дни: 15, 19; неблагоприятные: 16.

Близнецы (22.05−21.06): Вас может посетить неожиданная удача, крупный успех в делах, прибыль от тех дел, на которые Вы и не рассчитывали. Можно рискнуть большими деньгами, смело принимать неординарные решения. Возможно, сомнительный человек Вам предложит сомнительную сделку, и тут уж Вам решать. Вообще, период благоприятен для любых проявлений деловой и коммерческой активности: для заключения сделок и договоров, налаживания отношений с руководством, влиятельными людьми, для посещения официальных инстанций. Вы можете получить финансовую помощь для реализации новых проектов.

Про деньги. Вы получите солидный гонорар, вероятно значительное улучшение материального положения. Ваши таланты оценят по достоинству. Так что финансовая сфера вас порадует.

Про любовь. Любимый человек может удивить вас своим неожиданным поступком, но это вас порадует. Он может внезапно приехать к вам в другой город или организовать романтическое путешествие.

Про интим. Зодиакальный прогноз для Близнецов туманно указывает на всевозможные препятствия на пути к удовлетворению ваших тайных желаний. В самый неподходящий момент на пороге нарисуются родственники, желающие знать: «а что это вы тут делаете, и кто, собственно, это молодой человек?» Либо канализацию у соседей прорвет, и все это «счастье» начнет капать на ваши головы опять-таки в самый разгар занятий любовью. Сохраняйте чувство юмора и присутствие духа — и тогда вам точно никто не сможет помешать!

Благоприятные дни: 17, 20; неблагоприятные: 18.

Рак (22.06−22.07): Отодвинутые на длительный период дела в такие дни могут быть благополучно разрешены. Таким же благоприятным этот период будет для планирования долгосрочных проектов на будущее, однако в это время следует быть благоразумнее, осмотрительнее и настойчивее. Для окончательного успешного завершения дела хорошо было бы воспользоваться советом опытного старшего товарища. Удачно осуществляются обращения в официальные инстанции. Этот период отмечен определенным прогрессом и в материальном отношении: Вам отдают все, что должны, но не более того.

Про деньги. Среда обещает быть наиболее напряженным и затратным днем. Желательно не решать вопросы, связанные с деньгами, в четверг и пятницу. В субботу ваши творческие идеи могут успешно реализоваться.

Про любовь. Неделя подходит для налаживания слегка остывших по вашей вине или из-за действий партнера отношений. Но не позволяйте окружающим вмешиваться в этот процесс со своими советами, доверяйте только своему сердцу.

Про интим. Ракам наверняка захочется на этой неделе совместить сексуальные занятия с мистическими. Вы будете испытывать повышенный интерес к тантрическому сексу вкупе с духовными переживаниями с нотками эротического экстаза. Правда, далеко не каждый партнер/партнерша будут готовы разделить с вами этот опыт. Так что будьте готовы наслаждаться в одиночку — или находить единомышленников на специальных форумах.

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 19.

Лев (23.07−23.08): Хорошая организация и возможность успешного планирования в профессиональной, общественной или административной деятельности и в бизнесе. Улучшение финансового и социального положения, но лишь благодаря огромным усилиям с Вашей стороны. Удачный период в корпоративном бизнесе, для подписания долгосрочных сделок и контрактов. Рост престижа и влиятельности, авторитета у сотрудников и благосклонности руководства. Возможно обретение покровителя.

Про деньги. В первой половине недели возможно временное затишье на работе. Постарайтесь не переоценивать свои силы, не давать невыполнимых обещаний и не срывать сроки выполнения проектов.

Про любовь. Вы, похоже, устали от спокойствия и размеренности, вас потянуло на новые знакомства и приключения, вам захотелось что-то изменить, добавить непредсказуемость и соблазн в свою личную жизнь.

Про интим. Те Львы, что еще до сих пор не обзавелись детьми, имеют все шансы забеременеть на этой неделе, ну, а если Львы — мужчины, то такие шанмы есть у их подруг. Звезды предвещают, что зачатые в это время отпрыски будут духовно развитыми и необыкновенно общительными. Если же дети пока что не входят в ваши планы, примите повышенные меры по предохранению от беременности.

Благоприятные дни: 18, 20; неблагоприятные: 15.

Дева (24.08−23.09): Появляется настрой на борьбу, страстное стремление к осуществлению поставленной цели. Действуя в то же время совершенно спонтанно, Вы преодолеваете все препятствия. В партнерстве и любви Вы решительно и уверенно определяете направление к цели. Так как постоянно действуете по собственному усмотрению и не поддаетесь никакому влиянию других, то на своих близких людей Вы будете оказывать воздействие, как особенно сильная и притягательная личность. Открыто проявляющееся качество лидера создаст уважение к себе и приобретет новых последователей.

Про деньги. Вам понадобится трезвый взгляд, позволяющий соразмерить ваши желания и возможности. Во вторник и среду обходите магазины стороной, шопинг устройте в воскресенье. В пятницу будет разумен компромисс в партнерских отношениях.

Про любовь. Вы сейчас явно на гребне успеха, таинственны, притягательны и сексуальны. Не запутайтесь в ваших поклонниках (цах). И не используйте людей в своих целях.

Про интим. Девы должны избрать своим оружием в постели не цепкие коготки или острые зубки — лучшими вашими друзьями станут всевозможные интимные игрушки. Что с ними делать дальше — подскажет ваша фантазия, ваши партнер/партнерша это оценят...

Благоприятные дни: 16, 19; неблагоприятные: 17.

Весы (24.09−23.10): Высокая эффективность труда, ощутимый прогресс в делах, особенно в корпоративном бизнесе или политике. Возможна смена характера занятости, стиля работы, должностные перемещения. Интерес к научным исследованиям и различным экспериментам, стремление к реформам в профессиональной сфере и предпринимательстве. Хороший период для политиков и военных, крупных бизнесменов, ученых. Возможность умелых, конструктивных шагов в акционировании, фондах, в решении вопросов распределения прибыли, налогов и пошлин, страховок, долгов, распоряжении крупным капиталом.

Про деньги. Вам необходимо четко представлять свои финансовые возможности, чтобы не возникла необходимость залезать в долги. Вам могут предложить новую работу или повышение по службе. В конце недели вы получите премию.

Про любовь. Разбитое не склеить, и не пытайтесь, постарайтесь не цепляться за прошлое, былое оживить практически невозможно, тем более что за это время изменились ваши взгляды и мироощущение. Зато вас ждет новая страстная любовь.

Про интим. От вашего решения будет зависеть судьба, как минимум, нескольких человека: ваша, человека, которого вы любите, и судьба вашего ребенка (имеющегося или будущего). В любом случае, что бы вы ни выбрали, знайте, что через пару лет вы будете с глубокой нежностью и созерцательной улыбкой вспоминать это время. И предаваться размышлениям: «Интересно, что случилось бы, если б тогда мне пришлось поступить иначе?»

Благоприятные дни: 18, 19; неблагоприятные: 14.

Скорпион (24.10−22.11): Встречи с неординарными людьми или друзьями вмешиваются в Ваши планы. Хороший период для приобретения электроники, оргтехники и средств связи, для модернизации деловой сферы и стиля отношений в коллективе и с партнерами. Получение нужной информации, хороших известий. Благоприятно решение некоторых финансовых вопросов. Прекрасный эффект дает любого рода умственная деятельность, сдача экзаменов, получение новых знаний. Установление новых полезных связей и отношений. Короткие поездки представляют интерес и дают выгоду.

Про деньги. На этой неделе можно вздохнуть спокойно, так как вы получите солидную прибыль. Среда — ответственный день, вам могут сделать выгодное деловое предложение и поднять зарплату.

Про любовь. Постарайтесь сдерживать свои негативные эмоции и стать для любимого человека надежной опорой. Чем больше вы будете отдавать, тем больше получите.

Про интим. Не пытайтесь обмануть судьбу: тот человек, которому вы давно строите глазки, которому улыбаетесь и с которым хотите быть, вам совершенно не подходит. И как бы вы ни старались и не соблазняли мужчину/женщину, ничего не выйдет. И слава богу: все равно в постели у вас ничего не получилось бы!

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 19.

Стрелец (23.11−21.12): Возможны большие выгоды при владении большим капиталом и недвижимостью, а также при создании собственного дела. Все дела в этот период создаются на длительный срок, все, что постоянно, все, что требует планомерной кропотливой работы, находится под благоприятным воздействием. Основание предприятий на продолжительный срок, страховка через приобретение недвижимости, построение дома, покупка сельскохозяйственных угодий или что-либо подобное должно быть обязательно предпринято в этот период. Деловые связи, которые установились в это время, будут очень ценными для будущего.

Про деньги. Финансовые проблемы не доставят вам особого беспокойства на этой неделе. В понедельник не стоит спешить растрачивать свои силы по мелочам, лучше сосредоточиться на одном крупном проекте.

Про любовь. Возможно изменение в отношениях с постоянным партнером, но не стоит делать поспешных выводов. Вскоре неурядицы улягутся, уступив место искренней заинтересованности друг в друге.

Про интим. У вас появится шанс на своем опыте проверить утверждение Фаины Раневской: «Если женщина идет с опущенной головой — у нее есть любовник. Если женщина идет с гордо поднятой головой — у нее есть любовник. Если женщина держит голову прямо — у нее есть любовник. И вообще, если у женщины есть голова, то у нее есть любовник!» Ваш любовник заставит думать о себе день и ночь — но в каком ключе, звезды, увы, отмалчиваются... Мужчины-Стрельцы на этой неделе очень активны. Главное, не переусердствуйте!

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 18.

Козерог (22.12−20.01): Это время собранности чувств и выработки своего стиля, располагающее к творческому созиданию и художественному мастерству — ручным поделкам, вязанию, вышивке и т. п., а также строительству, дизайну и работе по дому. Этому сопутствует стремление создать материальную базу и надежно обеспечить тылы. Для этого периода характерна зрелая оценка деловых и финансовых проблем, способность к серьезной работе, создания солидного фундамента будущих успехов. Хороший период для укрепления производственной и финансовой дисциплины, облагораживания и установления прочных, длительных контактов с партнерами и сослуживцами, начальством, влиятельными людьми.

Про деньги. Удачная для вас неделя, вероятна прибавка к заработной плате или премия. Лучше не участвовать в авантюрах даже на самых привлекательных условиях, будьте также осторожнее с деньгами из неофициальных источников.

Про любовь. Вы, судя по всему, знаете, как обрести гармонию, спокойствие и душевное равновесие. Однако желать вы будете скорее не этого, а жаркой страсти, острых ощущений и любовных приключений.

Про интим. Неделя выдастся богатой на случайные встречи и восхищенные взгляды, что обязательно принесет свои плоды — вы словно расцветете под лучами солнца. И внутри начнет расти маленький бутон желания и любви, медленно-медленно распускаясь... Неудивительно, что вскоре ваш ненаглядный/ненаглядная получит в подарок очень много страсти и пылкости.

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 14.

Водолей (21.01−19.02): Это неугомонные дни, когда кипит ментальная энергия и срабатывает коммерческий инстинкт. Они удачны для начала новых дел, а также занятий спортом. Это время повышенной контактности и предприимчивости. Способность динамичного планирования, координации действий и предприимчивость в общении с коллегами и деловыми партнерами помогут Вам. Ваши инициативы будут оценены по достоинству. Хороший период для переговоров, обсуждения дальнейшей стратегии работы. Максимум контактов, возможны удачные деловые поездки. Период благоприятен для подписания кратковременных контрактов.

Про деньги. Ваши грандиозные планы, похоже, застряли на полпути, на их реализацию пока нет средств. Однако в среду ситуация может измениться в лучшую сторону. Вам предложат более выгодные условия.

Про любовь. На этой неделе велика вероятность завести новое, весьма многообещающее знакомство. Причем обещать оно может как перспективу обрести верного друга, так и любовь на всю жизнь. Откройте свое сердце.

Про интим. На Водолеев нападет молчаливость — как раз в то время, как их спутники, наоборот, захотят поговорить о своих возвышенных чувствах. И пока ваши избранники разливаются соловьем и растекаются мыслью по древу, вы станете не на шутку нервничать: ну когда же мы перейдем от слов к делу?

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 16.

Рыбы (20.02−20.03): В этот период более сильно должны выразиться такие черты характера, как терпение, выдержка и целеустремленность, а также проявятся непреклонность и твердость по отношению к собственной персоне и к другим людям. Заключенные в течение этого периода контакты будут глубокими и продолжительными. Этот период особенно благоприятен для учебы и для ее завершения, а также для всех сделок, касающихся владения землей, полезных ископаемых и предметов, имеющих твердую стоимость. Смена профессии обещает будущее улучшение положения.

Про деньги. На этой неделе нежелательно проявлять апатию и лень и прятаться за спинами коллег. Так вы можете лишиться работы и репутации. В четверг есть опасность финансовых и имущественных потерь, поэтому будьте осторожны.

Про любовь. Судьба благосклонна к вам, но она переменчива. Вас ожидает знакомство в самых неожиданных для вас местах и обстоятельствах. Похоже, нового страстного романа вам не избежать.

Про интим. Возможно, что на этой неделе к вам за помощью в делах амурных обратится кто-то из ваших знакомых. Не удивляйтесь, если вам придется помогать не только советом, но и делом. Впрочем, об «утешении страждущих» в данном случае речи не идет — а, допустим, всего лишь о роли «якобы любовницы/любовника», чтобы разжечь огонь ревности нынешней пассии. Совет звезд: унесите ноги вовремя!

Благоприятные дни: 19, 20; неблагоприятные: нет.