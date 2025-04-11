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  5. 11 апреля: виртуальная гастрономия и «Птичье молоко» в бокале - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
11 апреля: виртуальная гастрономия и «Птичье молоко» в бокале

11 апреля: виртуальная гастрономия и «Птичье молоко» в бокале

Доброе утро! Радуемся завершению рабочей недели, строим планы на выходные и не забываем читать самые хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле пасмурная погода и до +6 градусов. В субботу и воскресенье сохранится аналогичная погода.

В сердце Нью-Йорка открылся уникальный ресторан EPIC NOW, который предлагает своим посетителям совершенно новый опыт в мире высокой кухни. Этот инновационный проект сочетает в себе гастрономию и современные технологии, позволяя клиентам насладиться изысканными блюдами в захватывающих виртуальных мирах.

Посетители EPIC NOW получают возможность надеть VR-шлемы и погрузиться в удивительные виртуальные локации, которые варьируются от экзотических тропических островов до космических просторов. Каждое блюдо, представленное шеф-поваром, гармонично вписывается в концепцию выбранной виртуальной среды, создавая уникальный синергетический эффект.

Концепция ресторана основана на идее, что еда — это не только вкус, но и эмоции, которые она вызывает. Создатели EPIC NOW стремятся расширить границы традиционного ресторанного опыта, предлагая клиентам не только наслаждаться высококлассными блюдами, но и погружаться в атмосферу, которая усиливает впечатления от еды.

Сегодня слушаем Charli XCX - Boom Clap.

Российские пивовары продолжают удивлять любителей крафтового пива новыми и необычными вкусами. На этот раз они представили уникальный пастри стаут со вкусом знаменитых конфет «Птичье молоко», которые впервые увидели свет в 1967 году благодаря Владивостокской кондитерской фабрике. 

Содержание алкоголя в новом пиве составляет 6% (ABV), а оригинальная плотность — 17% (OG), что делает его довольно крепким и насыщенным. Уровень горечи, измеряемый в IBU, равен 22, что позволяет сохранить баланс между сладостью и легкой горечью, делая напиток приятным для широкого круга потребителей.

Пробовавшие новинку утверждают, что пиво действительно идеально воспроизводит вкус любимых конфет. Сладкие ноты, напоминающие о детстве, гармонично переплетаются с характерной текстурой стаута, создавая уникальное сочетание, которое порадует как поклонников пива, так и любителей сладостей.

В этой фотоподборке мы предлагаем вам заглянуть в удивительный мир мозаики — искусства, которое, несмотря на свою повсеместность, часто остается незамеченным. Мозаика — это не просто набор кусочков; это история, эмоции и креативность, собранные в уникальные композиции.

Яркого настроения!

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