14 апреля: чехол, который помогает не потерять связь с реальностью, и новый этап в истории «Оскара»

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Жара наступает. Сегодня в Туле облачно солнечно, а воздух прогреется до +14 градусов.

В эпоху, когда смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, многие из нас сталкиваются с проблемой чрезмерного погружения в виртуальный мир. Особенно это актуально во время прогулок, когда мы продолжаем листать ленту социальных сетей или переписываться с друзьями, забывая о том, что происходит вокруг. Однако изобретатель Бенни Бенедетто нашел оригинальное решение этой проблемы — чехол для iPhone «eyePhone Case».

Этот необычный аксессуар оборудован встроенным зеркалом, расположенным под камерой телефона. Оно отражает окружение, позволяя пользователю видеть, что происходит вокруг него, даже когда он полностью сосредоточен на экране своего устройства. Таким образом, «eyePhone Case» становится своего рода «третьим глазом», который помогает не терять связь с реальностью.

Кроме того, «eyePhone Case» может уберечь от потенциально опасных ситуаций. Например, он поможет избежать столкновения с пешеходами или транспортом, когда вы увлечены своим телефоном.

Сегодня просыпаемся вместе с Lana Del Rey - West Coast.

С 2028 года премия «Оскар» пополнится новой номинацией, посвященной искусству каскадеров и их вкладу в киноиндустрию. Члены Американской киноакадемии объявили о введении категории «Лучшие трюки», что стало долгожданным шагом для признания работы профессионалов, стоящих за захватывающими моментами на экране.

Каскадеры играют ключевую роль в создании зрелищных и динамичных сцен, которые заставляют зрителей затаить дыхание. Их мастерство и смелость часто остаются в тени, несмотря на то что именно они делают кино по-настоящему захватывающим. Введение новой номинации на «Оскар» — это не только дань уважения этим талантливым исполнителям, но и возможность привлечь внимание к их работе, которая требует огромного мастерства, физической подготовки и преданности делу.

По словам представителей Академии, новая категория будет оценивать не только техническое исполнение трюков, но и их творческую составляющую. Это позволит выделить самые оригинальные и эффектные моменты из фильмов, которые запомнятся зрителям надолго. Каскадеры, работающие в различных жанрах — от боевиков до комедий — смогут продемонстрировать свои навыки и креативный подход к созданию сцен.

Введение этой номинации также подчеркивает изменение взглядов на киноиндустрию в целом. С каждым годом зрители становятся все более требовательными к качеству контента, и создание впечатляющих трюков становится важной частью успеха фильма. Теперь каскадеры получат возможность быть признанными наравне с актерами, режиссерами и сценаристами.

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Уютного настроения!