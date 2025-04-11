6 лучших комментариев: 4 апреля - 11 апреля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Читатели Myslo возмутились подложкой для покрасочных работ в центре Тулы: «На фотографии же — дети!»
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В небе над Тульской областью сбит беспилотник
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Звезда оскароносной «Аноры» Марк Эйдельштейн побывал в Ясной Поляне
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В Тульской области на борьбу с борщевиком выделят 49 млн рублей
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В Новомосковске у предприятия «Азот» изъяли пять убежищ в пользу государства
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В Тульской области выбрали лучшую школьную столовую
Лучший комментатор недели - ...