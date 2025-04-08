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«Без пошлостей!»: как работают натурщики и зачем они нужны
Фото из архива героев публикации.

«Без пошлостей!»: как работают натурщики и зачем они нужны

Myslo пообщался с художественными моделями — девушкой и парнем, поговорил об их опыте и узнал, так ли просто позировать нагишом часы напролет.

Маргарита Гончарова, 21 год

Студентка 4-го курса отделения живописи Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/4b/da/51b0-56ed-4e3c-911b-f9957dbf33af/c954d453-d8f6-4971-bddc-88c63b6f5c88.jpg

— Мне только-только исполнилось 18 лет, когда я решила попробовать себя в качестве модели, — рассказывает Маргарита. — Это было в 2021 году, я училась на 2-м курсе. Скульпторы нашего колледжа искали модель. Недолго думая, я предложила свою кандидатуру. Мне было интересно попробовать что-то новое и интригующее, а еще помочь ребятам.

Для художников нормально позировать друг другу. Тем более найти натурщика не так-то просто! 

Я позировала обнаженной. Для меня это было впервые, поэтому я хотела показать свою выдержку и стояла до последних сил — 40-50 минут. Это многовато для сложной позы — сейчас я бы так делать не стала. Потом скульпторы решили засекать время и давали мне отдыхать каждые 30 минут. Стало легче! Занятие длилось примерно четыре часа.

Фото из архива мастерской А. Аганесова (1).jpg
Маргарита (слева) работает над портретом. Фото из архива мастерской А. Аганесова.

— Тогда меня удивила забота и обходительность художников, — вспоминает девушка. — Мне подложили мягкий плед под ноги, поставили обогреватель, постоянно спрашивали о самочувствии и предлагали чай.

Сначала было неловко раздеваться, еще с меня градом полился пот. Оказывается, мышцы напрягаются, даже когда стоишь в простой позе. Я поговорила о своих переживаниях с девочкой-скульптором, и она подбодрила меня.

Статичное положение — это самое сложное.

Такую нагрузку можно сравнить с занятиями спортом.

Фото из архива мастерской А. Аганесова (2).jpg
Маргарита (слева) в роли модели. Фото из архива мастерской А. Аганесова

— Я воспринимаю позирование как хобби и возможность оказаться в культурной среде. Мне нравятся комплименты и то, как меня изображают художники, особенно любимые. Сейчас на стене у меня висит набросок моей бывшей преподавательницы по черчению — на него эстетически приятно смотреть!

Поначалу близкие беспокоились, что мужчины-художники воспринимают меня как сексуальный объект. Позирование без одежды нужно только для того, чтобы художник изучил анатомические особенности человеческой фигуры.

Двусмысленных пошлостей на занятиях не бывает!

Правда, один раз я попала в мастерскую к странному мужчине, который постоянно говорил о сексе. Мне стало не по себе, и я ушла.

Начинающие художники учатся рисовать человека постепенно: сначала портрет, потом по грудь, с руками и так далее. Самая популярная поза — контрапост, когда ты опираешься на одну ногу. Для профессиональных же художников я придумываю что-то более сложное и динамичное.

Как таковых прописанных правил для натурщиков нет. Но я бы выделила пунктуальность, чувство такта и выносливость.

Многие думают, что в натурщики идут только стройные и подкачанные модели. Это совсем не так! Мы как художники ценим любое тело и умеем видеть красоту во всем. Если вы придете, вам вряд ли откажут, потому что вы слишком худой или толстый. Вы ценны такими, какие вы есть, — мы с радостью нарисуем вас!

ВОПРОС ХУДОЖНИКУ

— Зачем художники рисуют с натуры? Почему нельзя обойтись фотографией или скульптурой?

— Научиться рисовать реалистически с фотографии практически невозможно, — объясняет Маргарита. — Каким бы профессиональным ни был снимок, он все равно искажает перспективу, пропорции и цвета.

Работу с фотографии видно сразу: она не такая живая и пластичная. Впрочем, зрелому художнику фотографии могут помогать — для этого нужно держать в голове кучу нюансов. А новичку будет проще работать с натурой. Именно поэтому на первом курсе колледжа нам запрещали рисовать по фото.

К тому же художнику важны эмоции. Когда рисуешь с натуры, мозг по-другому работает. По крайней мере, у меня так. Некоторым моим друзьям-художникам просто неинтересно рисовать с фото — они считают это пустой тратой времени. Соглашусь с ними.

Интереснее рисовать натуру, чем ее «фотокопию».

 

Даниил Данилов, 27 лет

Менеджер по подбору персонала в сфере разработки компьютерных игр.

Фото Евгения Винокурова.jpg
Фото Евгения Винокурова.

— Натурщиком я стал по интересному стечению обстоятельств, — вспоминает Даниил. — Раньше я играл в музыкальной группе. Жена нашего концертного менеджера посещала художественный кружок, где люди делали наброски в стиле ню. Именно она и предложила мне попробовать себя в качестве натурщика. Долго я, что называется, не ломался. В общей сложности я провел в этой компании 5-7 сеансов.

Позировал, по ощущениям, часа два-три. Я был без одежды, но в нижнем белье.

У художников было 10 минут на один набросок. Потом мы меняли позу. Мне давали пару минут на передышку — опустить руку, расслабиться. А потом опять напрягаешься, и тебя рисуют дальше. За час мне предлагали 1000 рублей.

Я от денег отказался — просто было приятно пообщаться с людьми.

Они все такие творческие, заряженные, стихийные, со своим взглядом на вещи. Поэтому я не хотел брать с них денег — как будто совесть не позволила, не знаю.

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Фото Екатерины Щепиловой.

Каких-то прямо сверхсильных эмоций я не испытал, — делится парень. — Впечатлила, скорее, новизна, как когда открываешь для себя очередное хобби.

Я не то чтобы люблю обнажаться — скорее, у меня просто нет комплексов. В тот период я ходил в спортзал, так что в своей физической форме был сравнительно уверен. Никаких внутренних противоречий и конфликтов первый опыт у меня не вызвал.

Сейчас уехал в Москву и соскучился по этим художественным встречам. Вернусь в зальчик, приведу себя в форму и, может быть, на набросочки тоже загляну. Таким, какой я есть сейчас, мне не хотелось бы показываться людям. Сначала я хочу быть доволен собой, а потом — чтобы другие были довольны мной, чтобы было красиво. Если, конечно, у слова «красиво» есть объективный параметр.

Художники рисуют тебя беспристрастно, так что такой опыт может «вылечить» комплексы.

Чтобы стать натурщиком, нужно всего три вещи: время, мышечный тонус — физическая форма не так важна — и терпение. Если художники поставят тебя в динамичную, напряженную позу, тело просто начинает дергаться из-за мышечных сокращений. Будет не комильфо: могут начаться судороги. Поэтому лучше держать свое тело в «рабочем» состоянии.

Даниил Данилов (1) в исполнении Екатерины Щепиловой.jpg
Рисунок Екатерины Щепиловой.

Жена была в восторге от фоток и набросков. Родители отнеслись спокойно, в духе «прикольно, но немного странно».

С упреками я не сталкивался — только с завистью.

Я потом своими рассказами сагитировал еще одного паренька попробовать себя в качестве модели!

На память я оставил один рисунок — той самой жены моего концертного продюсера. Меня набросок очень радует: интересно смотреть, как художник простыми линиями отобразил положение тела и настроение модели.

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Автор:
вчера, в 11:59 +10
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