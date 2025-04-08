«Без пошлостей!»: как работают натурщики и зачем они нужны

Фото из архива героев публикации.

Myslo пообщался с художественными моделями — девушкой и парнем, поговорил об их опыте и узнал, так ли просто позировать нагишом часы напролет.

Маргарита Гончарова, 21 год

Студентка 4-го курса отделения живописи Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского.

— Мне только-только исполнилось 18 лет, когда я решила попробовать себя в качестве модели, — рассказывает Маргарита. — Это было в 2021 году, я училась на 2-м курсе. Скульпторы нашего колледжа искали модель. Недолго думая, я предложила свою кандидатуру. Мне было интересно попробовать что-то новое и интригующее, а еще помочь ребятам.

Для художников нормально позировать друг другу. Тем более найти натурщика не так-то просто!

Я позировала обнаженной. Для меня это было впервые, поэтому я хотела показать свою выдержку и стояла до последних сил — 40-50 минут. Это многовато для сложной позы — сейчас я бы так делать не стала. Потом скульпторы решили засекать время и давали мне отдыхать каждые 30 минут. Стало легче! Занятие длилось примерно четыре часа.



Маргарита (слева) работает над портретом. Фото из архива мастерской А. Аганесова.

— Тогда меня удивила забота и обходительность художников, — вспоминает девушка. — Мне подложили мягкий плед под ноги, поставили обогреватель, постоянно спрашивали о самочувствии и предлагали чай.

Сначала было неловко раздеваться, еще с меня градом полился пот. Оказывается, мышцы напрягаются, даже когда стоишь в простой позе. Я поговорила о своих переживаниях с девочкой-скульптором, и она подбодрила меня.

Статичное положение — это самое сложное.

Такую нагрузку можно сравнить с занятиями спортом.



Маргарита (слева) в роли модели. Фото из архива мастерской А. Аганесова

— Я воспринимаю позирование как хобби и возможность оказаться в культурной среде. Мне нравятся комплименты и то, как меня изображают художники, особенно любимые. Сейчас на стене у меня висит набросок моей бывшей преподавательницы по черчению — на него эстетически приятно смотреть!

Поначалу близкие беспокоились, что мужчины-художники воспринимают меня как сексуальный объект. Позирование без одежды нужно только для того, чтобы художник изучил анатомические особенности человеческой фигуры.

Двусмысленных пошлостей на занятиях не бывает!

Правда, один раз я попала в мастерскую к странному мужчине, который постоянно говорил о сексе. Мне стало не по себе, и я ушла.

Начинающие художники учатся рисовать человека постепенно: сначала портрет, потом по грудь, с руками и так далее. Самая популярная поза — контрапост, когда ты опираешься на одну ногу. Для профессиональных же художников я придумываю что-то более сложное и динамичное.

Как таковых прописанных правил для натурщиков нет. Но я бы выделила пунктуальность, чувство такта и выносливость.

Многие думают, что в натурщики идут только стройные и подкачанные модели. Это совсем не так! Мы как художники ценим любое тело и умеем видеть красоту во всем. Если вы придете, вам вряд ли откажут, потому что вы слишком худой или толстый. Вы ценны такими, какие вы есть, — мы с радостью нарисуем вас!

ВОПРОС ХУДОЖНИКУ

— Зачем художники рисуют с натуры? Почему нельзя обойтись фотографией или скульптурой?

— Научиться рисовать реалистически с фотографии практически невозможно, — объясняет Маргарита. — Каким бы профессиональным ни был снимок, он все равно искажает перспективу, пропорции и цвета.

Работу с фотографии видно сразу: она не такая живая и пластичная. Впрочем, зрелому художнику фотографии могут помогать — для этого нужно держать в голове кучу нюансов. А новичку будет проще работать с натурой. Именно поэтому на первом курсе колледжа нам запрещали рисовать по фото.

К тому же художнику важны эмоции. Когда рисуешь с натуры, мозг по-другому работает. По крайней мере, у меня так. Некоторым моим друзьям-художникам просто неинтересно рисовать с фото — они считают это пустой тратой времени. Соглашусь с ними.

Интереснее рисовать натуру, чем ее «фотокопию».

Даниил Данилов, 27 лет

Менеджер по подбору персонала в сфере разработки компьютерных игр.



Фото Евгения Винокурова.

— Натурщиком я стал по интересному стечению обстоятельств, — вспоминает Даниил. — Раньше я играл в музыкальной группе. Жена нашего концертного менеджера посещала художественный кружок, где люди делали наброски в стиле ню. Именно она и предложила мне попробовать себя в качестве натурщика. Долго я, что называется, не ломался. В общей сложности я провел в этой компании 5-7 сеансов.

Позировал, по ощущениям, часа два-три. Я был без одежды, но в нижнем белье.

У художников было 10 минут на один набросок. Потом мы меняли позу. Мне давали пару минут на передышку — опустить руку, расслабиться. А потом опять напрягаешься, и тебя рисуют дальше. За час мне предлагали 1000 рублей.

Я от денег отказался — просто было приятно пообщаться с людьми.

Они все такие творческие, заряженные, стихийные, со своим взглядом на вещи. Поэтому я не хотел брать с них денег — как будто совесть не позволила, не знаю.



Фото Екатерины Щепиловой.

Каких-то прямо сверхсильных эмоций я не испытал, — делится парень. — Впечатлила, скорее, новизна, как когда открываешь для себя очередное хобби.

Я не то чтобы люблю обнажаться — скорее, у меня просто нет комплексов. В тот период я ходил в спортзал, так что в своей физической форме был сравнительно уверен. Никаких внутренних противоречий и конфликтов первый опыт у меня не вызвал.

Сейчас уехал в Москву и соскучился по этим художественным встречам. Вернусь в зальчик, приведу себя в форму и, может быть, на набросочки тоже загляну. Таким, какой я есть сейчас, мне не хотелось бы показываться людям. Сначала я хочу быть доволен собой, а потом — чтобы другие были довольны мной, чтобы было красиво. Если, конечно, у слова «красиво» есть объективный параметр.

Художники рисуют тебя беспристрастно, так что такой опыт может «вылечить» комплексы.

Чтобы стать натурщиком, нужно всего три вещи: время, мышечный тонус — физическая форма не так важна — и терпение. Если художники поставят тебя в динамичную, напряженную позу, тело просто начинает дергаться из-за мышечных сокращений. Будет не комильфо: могут начаться судороги. Поэтому лучше держать свое тело в «рабочем» состоянии.



Рисунок Екатерины Щепиловой.

Жена была в восторге от фоток и набросков. Родители отнеслись спокойно, в духе «прикольно, но немного странно».

С упреками я не сталкивался — только с завистью.

Я потом своими рассказами сагитировал еще одного паренька попробовать себя в качестве модели!

На память я оставил один рисунок — той самой жены моего концертного продюсера. Меня набросок очень радует: интересно смотреть, как художник простыми линиями отобразил положение тела и настроение модели.