афиша
афиша
Регистрация
Киновечеринка

Киновечеринка

Креативный проект Partytime24 приглашает гостей на киновечеринку в честь своего дня рождения. Гостей будет встречать красная дорожка и московские пародисты в образе Мерилин Монро, Чарли Чаплина и Элвиса Пресли. Также в программе шоу, танцы, подарки, тематическая фотозона и многое другое.

Гостей ждет суперприз за самый лучший видеоролик, сделанный на вечеринке — премия 50000 рублей, которая будет вручена на красной дорожке.

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
24 апреля 2020, пятница
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Ундервуд
Купить билет
14 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Ярослав Тимофеев (OQJAV): Реквием В.А. Моцарта
Купить билет
26 мая, вторник 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.