Киновечеринка

Креативный проект Partytime24 приглашает гостей на киновечеринку в честь своего дня рождения. Гостей будет встречать красная дорожка и московские пародисты в образе Мерилин Монро, Чарли Чаплина и Элвиса Пресли. Также в программе шоу, танцы, подарки, тематическая фотозона и многое другое.

Гостей ждет суперприз за самый лучший видеоролик, сделанный на вечеринке — премия 50000 рублей, которая будет вручена на красной дорожке.