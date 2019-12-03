Киновечеринка
Креативный проект Partytime24 приглашает гостей на киновечеринку в честь своего дня рождения. Гостей будет встречать красная дорожка и московские пародисты в образе Мерилин Монро, Чарли Чаплина и Элвиса Пресли. Также в программе шоу, танцы, подарки, тематическая фотозона и многое другое.
Гостей ждет суперприз за самый лучший видеоролик, сделанный на вечеринке — премия 50000 рублей, которая будет вручена на красной дорожке.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
24 апреля 2020, пятница
20:00
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
14 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
26 мая, вторник 18:30
₽ Билеты: 300-400 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽