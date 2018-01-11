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Женихи

Женихи

В ролях: народный артист России Александр Панкратов-Черный, народная артистка России Татьяна Кравченко, Дмитрий Воронин, Борис Комаров, Сергей Горбунов, Максим Лебедев.

Режиссер Михаил Елисеев.

Родители Кати (Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный) случайно узнают, что их любимая единственная дочь на шестом месяце… Как же так: дочь беременна, а мужа-то нет и даже жениха не предвидится. Втайне от нее озадаченные родители начинают поиск достойной кандидатуры.

Но они даже не подозревают насколько непросто в наше время найти не то что достойного, а хоть какого-то жениха.

Яркий дуэт Татьяны Кравченко и Александра Панкратова-Черного подарит вам незабываемый теплый и веселый вечер. Спектакль будет интересен как женщинам, так и мужчинам.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
12 февраля 2018, понедельник
18:30
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