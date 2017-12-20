«Здравствуйте, я ваша тётя» — чисто английская история с бразильским акцентом в двух частях в исполнении Московского театра оперетты.

В доме полковника сэра Чеснея ждут приезда богатой вдовы Донны Розы Д'альвадорес, тётки Чарли. Гости приглашены, но миллионерша не приехала. Что делать?

Срочно нужно найти тётю! На помощь приходит Лорд Баберлей, согласившийся исполнить роль тёти на торжественном приёме.

Череда смешных перевоплощений и смешных ситуаций держит зрителя в напряжении до самого финала. На руку миллионерши претендует судья Кригс и полковник Честней. Кого выберет Донна Роза? Страсти накаляются! И тут появляется настоящая Донна Роза…

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