Пьеса Шейлы Дилэни «Вкус мёда».

Режиссёр — Крестьянкин Дмитрий.

Художник — Калинина Ксения.

Переводчик — Молчанов Михаил.

Актёры: Мария Попова, Елена Басова, Ярослав Никонов, Владислав Басов.

Спектакль «Fade Out» создан по мотивам пьесы Шейлы Дилени «Вкус меда». Шейла Дилени (встречается написание Шила Дилэйни и еще куча вариаций) — английский драматург и сценарист, известна благодаря своей дебютной пьесе «Вкус мёда». Англоязычная википедия причисляет ее к литературному движению kitchen sink realism, которое в свою очередь является разновидностью литературы «сердитых молодых людей» (angry young men). Родилась в городе Бротон, Сэлфорд, графство Ланкашир. Ее отец, автобусный контролер, и мать принадлежали к рабочему классу, той самой социальной группе, про которую и рассказывает ее творчество. Четыре раза заваливала выпускной экзамен в младшей школе, но все же была переведена в грамматическую школу, но потом бросила ее. Писать она начала до этого. Ей не нужно было образование для галочки. После того, как она покончила со школой, перепробовала много мест работы, была продавщицей, билетершей, секретаршей. Пьеса «Вкус мёда» была написана ей в восемнадцать лет.