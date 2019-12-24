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Труффальдино из Бергамо

Труффальдино из Бергамо

Внимание! Спектакль переносится с 26 марта на 23 мая. Все купленные ранее билеты действительны.

В Городском концертном зале покажут мюзикл в 2-х действиях по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ».

Музыка Александра Колкера, либретто Кима Рыжова.

История веселого плута и пройдохи, который служит одновременно двум господам. Прекрасные и знакомые с детства мелодии А. Колкера перенесут вас на время в Венецию — город влюбленных, город карнавалов. «Еще никто не мог служить двум господам одновременно!». Ловкий и изворотливый плут Труффальдино с легкостью опровергает это в блестящей музыкальной комедии ленинградского композитора Александра Колкера по мотивам пьесы Карло Гольдони «Слуга двух господ». Обаятельный мошенник умудряется с выгодой для своего кармана устроить личное счастье своих господ, да еще и свое собственное. Любовь, интриги, дуэли, зажигательные танцы.

Купить билеты

Билеты предоставлены сервисом Тулаконцерт.рф. Все вопросы по приобретению/возврату билетов принимаются по эл. почте help@pockacca.ru.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
23 мая 2020, суббота
19:00
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Касса
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
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25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Кирпичи
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17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Lumen
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7 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Мари Краймбрери
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18 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
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