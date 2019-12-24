Труффальдино из Бергамо

Внимание! Спектакль переносится с 26 марта на 23 мая. Все купленные ранее билеты действительны.

В Городском концертном зале покажут мюзикл в 2-х действиях по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ».

Музыка Александра Колкера, либретто Кима Рыжова.

История веселого плута и пройдохи, который служит одновременно двум господам. Прекрасные и знакомые с детства мелодии А. Колкера перенесут вас на время в Венецию — город влюбленных, город карнавалов. «Еще никто не мог служить двум господам одновременно!». Ловкий и изворотливый плут Труффальдино с легкостью опровергает это в блестящей музыкальной комедии ленинградского композитора Александра Колкера по мотивам пьесы Карло Гольдони «Слуга двух господ». Обаятельный мошенник умудряется с выгодой для своего кармана устроить личное счастье своих господ, да еще и свое собственное. Любовь, интриги, дуэли, зажигательные танцы.

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