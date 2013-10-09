Тётка Чарлея
Брандон Томас. Музыкальная комедия в 2-х действиях.
Перевод с английского Ильи Рубинштейна.
Режиссер-постановщик: народный артист России, лауреат Премии Москвы Сергей Яшин (Москва).
Художник-постановщик: лауреат премии
Режиссер: Анатолий Бейрак (Москва)
Композитор: заслуженный деятель искусств России Алексей Черный (Москва).
Продолжительность спектакля 2 часа 50 минут
Когда-то очень давно, еще в XIX веке, английский драматург и актер Брандон Томас написал потрясающую комедию «Тетка Чарлея», которая не сходит с афиш театров мира до сего дня.
История двух влюбленных студентов Джекки Чеснея и Чарли Уэйхема проста и безыскусна. С такой же простотой и ясностью автор «Тетки Чарлея» говорит, что у каждого человека есть свой день, свой час, своя минута, когда решается его судьба. Нужно только не пропустить этот момент! И если не приехала настоящая тетушка из Бразилии, где, как известно всем «в лесах много-много диких обезьян», надо ее придумать, создать, сотворить — хотя бы уговорить своего товарища Бабса сыграть эту роль! Надо выиграть время, чтобы не отпугнуть удачу!
Пусть встреча настоящей тетки и поддельной неизбежна — жизнь сама расставит все по своим местам.
Сам весенний воздух этой веселой остроумной пьесы пропитан любовью, запахом цветущей сирени, молодой силой, азартом, музыкой, и мистификация с переодеванием добавляет в происходящее особый шарм комедийного лукавства. В сетях любви оказываются не только друзья-студенты, но и сам Бабс, и те взрослые, что когда-то давным-давно не сумели вовремя сказать друг другу: «Люблю…»
«Тетка Чарлея» — настоящий праздник театра, дарящий улыбку и хорошее настроение.
Действующие лица и исполнители:
Полковник сэр Френсис Чесней, баронет служивший в Индии — засл. арт.России Виктор Ананьин
студенты Оксфорда:
Джекки Чесней, его сын — Андрей Нецветаев
Чарлей Уэйкем — Сергей Сергеев
Лорд Франкерт Баберлей (Бабс) — Сергей Пыжов
Судья Кригс — засл. арт.России Андрей Сидоренко
Энни, его племянница — Елена Берестнева
Бетти, его воспитанница — Марина Анисимова
Донна Роза Д, Альвадорец, тетушка Чарлея — засл. арт.России Любовь Спирихина
Элла Делей, ее воспитанница — Полина Шатохина
Брассет, лакей — нар. арт.России Борис Заволокин
Студенты Оксфорда:
Антон Архипов, Борис Бороздин, Тимур Курбангалеев, Евгений Маленчев, Дмитрий Чепушканов.
Билеты от 200 до 400 Р.