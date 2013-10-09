Тётка Чарлея

Брандон Томас. Музыкальная комедия в 2-х действиях.

Перевод с английского Ильи Рубинштейна.

Режиссер-постановщик: народный артист России, лауреат Премии Москвы Сергей Яшин (Москва).

Художник-постановщик: лауреат премии И. М. Смоктуновского Надежда Яшина (Москва).

Режиссер: Анатолий Бейрак (Москва)

Композитор: заслуженный деятель искусств России Алексей Черный (Москва).

Продолжительность спектакля 2 часа 50 минут

Когда-то очень давно, еще в XIX веке, английский драматург и актер Брандон Томас написал потрясающую комедию «Тетка Чарлея», которая не сходит с афиш театров мира до сего дня.

История двух влюбленных студентов Джекки Чеснея и Чарли Уэйхема проста и безыскусна. С такой же простотой и ясностью автор «Тетки Чарлея» говорит, что у каждого человека есть свой день, свой час, своя минута, когда решается его судьба. Нужно только не пропустить этот момент! И если не приехала настоящая тетушка из Бразилии, где, как известно всем «в лесах много-много диких обезьян», надо ее придумать, создать, сотворить — хотя бы уговорить своего товарища Бабса сыграть эту роль! Надо выиграть время, чтобы не отпугнуть удачу!

Пусть встреча настоящей тетки и поддельной неизбежна — жизнь сама расставит все по своим местам.

Сам весенний воздух этой веселой остроумной пьесы пропитан любовью, запахом цветущей сирени, молодой силой, азартом, музыкой, и мистификация с переодеванием добавляет в происходящее особый шарм комедийного лукавства. В сетях любви оказываются не только друзья-студенты, но и сам Бабс, и те взрослые, что когда-то давным-давно не сумели вовремя сказать друг другу: «Люблю…»

«Тетка Чарлея» — настоящий праздник театра, дарящий улыбку и хорошее настроение.

Действующие лица и исполнители:

Полковник сэр Френсис Чесней, баронет служивший в Индии — засл. арт.России Виктор Ананьин

студенты Оксфорда:

Джекки Чесней, его сын — Андрей Нецветаев

Чарлей Уэйкем — Сергей Сергеев

Лорд Франкерт Баберлей (Бабс) — Сергей Пыжов

Судья Кригс — засл. арт.России Андрей Сидоренко

Энни, его племянница — Елена Берестнева

Бетти, его воспитанница — Марина Анисимова

Донна Роза Д, Альвадорец, тетушка Чарлея — засл. арт.России Любовь Спирихина

Элла Делей, ее воспитанница — Полина Шатохина

Брассет, лакей — нар. арт.России Борис Заволокин

Студенты Оксфорда:

Антон Архипов, Борис Бороздин, Тимур Курбангалеев, Евгений Маленчев, Дмитрий Чепушканов.

Билеты от 200 до 400 Р.