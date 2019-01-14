Сценическая версия Дмитрия Краснова одноименной повести И. С. Тургенева .

Мы все мечтали или все еще мечтаем о настоящей любви. О любви всепоглощающей, сильной, безудержной, о такой любви, когда все мысли, все поступки направлены в сторону только одного человека и все эти эмоции увеличиваются в стократ, если эта самая любовь — ПЕРВАЯ. Шестнадцатилетнего Владимира полностью изменила и заставила ощутить бурю неподдельных эмоций первая любовь. От умиротворения и восторга, минут счастья и упоения, до злостного чувства ревности и безысходности … ведь соперник героя оказывается самым неожидаемым.



«Первая любовь» — одно из самых известных произведений И. Тургенева. Сюжет основан на собственном опыте автора, на событиях, которые происходили в его семье.

Стоимость: 200−300 р.