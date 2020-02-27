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Пассажиры

Пассажиры

Внимание спектакль переносится с 20 марта на другую дату. Точное время будет сообщено позднее. Все купленные ранее билеты остаются действительными.

В «Октаве» покажут спектакль «Пассажиры» — сторителлинг с элементами документального театра.

Привычные границы между актерами и публикой стираются, зрителю предлагают отправиться в совместное путешествие по изучению себя. Попутчики раскроют свои тайны и поговорят о том, что волнует каждого, но что неловко обсуждать: страх, смерть, секс, семью.

В 2018 году «Пассажиры» с успехом прошли в Нью-Йорке, где стали настоящим театральным событием: один из редких российских спектаклей, привезенный из России в Нью-Йорк, сыгранный русскими актерами на английском языке. Спектакль на «Октаве» пройдет на русском языке.

 

«Community Stage» объединяет ярких представителей современного искусства из России и Европы. В репертуаре — документальные спектакли, сторителлинги, спектакли по классическим и современным пьесам в эстетике нового театра, ироничные комедии, site-specific, иммерсивные спектакли, театр кукол, поэтические и музыкальные эксперименты.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
20 марта 2020, пятница
19:00
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28 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Ярослав Тимофеев (OQJAV): Реквием В.А. Моцарта
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12 апреля, воскресенье 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Александр Домогаров
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29 апреля, среда 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Мари Краймбрери
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21 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
RASA
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3 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300-2000 ₽
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