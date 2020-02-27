Внимание спектакль переносится с 20 марта на другую дату. Точное время будет сообщено позднее. Все купленные ранее билеты остаются действительными.

В «Октаве» покажут спектакль «Пассажиры» — сторителлинг с элементами документального театра.

Привычные границы между актерами и публикой стираются, зрителю предлагают отправиться в совместное путешествие по изучению себя. Попутчики раскроют свои тайны и поговорят о том, что волнует каждого, но что неловко обсуждать: страх, смерть, секс, семью.

В 2018 году «Пассажиры» с успехом прошли в Нью-Йорке, где стали настоящим театральным событием: один из редких российских спектаклей, привезенный из России в Нью-Йорк, сыгранный русскими актерами на английском языке. Спектакль на «Октаве» пройдет на русском языке.

«Community Stage» объединяет ярких представителей современного искусства из России и Европы. В репертуаре — документальные спектакли, сторителлинги, спектакли по классическим и современным пьесам в эстетике нового театра, ироничные комедии, site-specific, иммерсивные спектакли, театр кукол, поэтические и музыкальные эксперименты.