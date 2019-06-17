О чем говорят женщины

На сцене Harat's pub пройдет моноспектакль «О чём говорят женщины» или «Монолог женщины».

Спектакль полностью создан женщиной — ею написан сценарий, поет и читает женщина, мечтает тоже она. Это короткий комический перформанс, наполненный очень глубоким смыслом.



В центре внимания — одинокая женщина средних лет, которая пришла на свидание, ждала свидания, любила и была любима, которая ждет мужчину или не ждёт)) Автор размышляет о современной женщине, ее жизни, переживаниях и чувствах. Все произведение проникнуто комичностью трагедий женщин. Как могла описала внутренний мир женщины, ее мысли, чувства!

Вход свободный.