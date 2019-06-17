афиша
афиша
Регистрация
О чем говорят женщины

О чем говорят женщины

На сцене Harat's pub пройдет моноспектакль «О чём говорят женщины» или «Монолог женщины».

Спектакль полностью создан женщиной — ею написан сценарий, поет и читает женщина, мечтает тоже она. Это короткий комический перформанс, наполненный очень глубоким смыслом.

В центре внимания — одинокая женщина средних лет, которая пришла на свидание, ждала свидания, любила и была любима, которая ждет мужчину или не ждёт)) Автор размышляет о современной женщине, ее жизни, переживаниях и чувствах. Все произведение проникнуто комичностью трагедий женщин. Как могла описала внутренний мир женщины, ее мысли, чувства!

Вход свободный.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
19 июня 2019, среда
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.