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Незабудка

Незабудка

Эта сказка весьма необычная, ведь главными героями в ней выступают цветы цветы. Но как и у всех героев сказок, у цветов очень разные характеры. И они все хотят дружить, но как узнать, кому можно доверять, а кого – остерегаться? А жить без друга грустно и совсем неинтересно.   

Скромность и коварство, заносчивость и нежность не могут найти согласия между собой. Что же поможет таким необычным героям подружиться?

Спектакль яркий, красочный и добрый. Недаром автору пьесы «Незабудка», актрисе театра и кино Елене Соловьевой несколько лет назад вручили приз фестиваля «Драматургия добра».

 

Где и когда?
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
24 марта 2018, суббота
12:00
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