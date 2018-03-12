Эта сказка весьма необычная, ведь главными героями в ней выступают цветы цветы. Но как и у всех героев сказок, у цветов очень разные характеры. И они все хотят дружить, но как узнать, кому можно доверять, а кого – остерегаться? А жить без друга грустно и совсем неинтересно.

Скромность и коварство, заносчивость и нежность не могут найти согласия между собой. Что же поможет таким необычным героям подружиться?

Спектакль яркий, красочный и добрый. Недаром автору пьесы «Незабудка», актрисе театра и кино Елене Соловьевой несколько лет назад вручили приз фестиваля «Драматургия добра».