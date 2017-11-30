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Мужчины в тапочках

Мужчины в тапочках

«Мужчины в тапочках» — современный, легкий, очень смешной и динамичный спектакль о любви, верности и цене счастья в нашем изменчивом мире.

После отмены приговора из мест не столь отдаленных возвращается Благомир — муж Анны, которая за это время, устав ждать, уже успела выйти замуж за Тихомира. Поскольку бывшему супругу идти некуда, а жилплощадь, на которой они совместно проживали, общая, Анна и два ее мужа вынуждены ютиться в квартире втроем.

Со временем мужчины становятся хорошими друзьями, хотя Анне это и не очень нравится. Бывший муж Анны начинает встречаться с другой женщиной — Марией и, на правах собственника квартиры, приглашает ее в гости. Оказывается, что эта женщина — первая любовь настоящего мужа Анны, и у нее от него дочь. Но природу не обманешь, и истинные чувства возвращаются: и у Анны к бывшему мужу Благомиру, и у последнего мужа Тихомира к своей возлюбленной. При таких раскладах совместное проживание в одной квартире определенно невозможно, но мужчины никак не могут решить, кому же из них забирать свои тапочки и уходить, пока все в свои руки ни берут женщины.

Справки по телефонам 36−77−96 и 8−905−621−31−61.
Цена билетов от 600 до 2500 Р.

Уважаемые покупатели. Убедительная просьба организаторов данного мероприятия — распечатать электронные билеты. Вход в зал только по бумажным распечаткам. Спасибо!

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
8 марта 2018, четверг
17:00
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