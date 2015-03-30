Режиссер — Заслуженный работник культуры — Валентина Вейнбендер

Художник — Ирина Блохина

Музыкальное оформление — Максим Морозов

Осмыслить героическое и одновременно трагическое время блокадного Ленинграда (1942 г), послевоенной разрухи и 60-е годы большого строительства молодежь сможет на примере трех подростков — Лики (арт. М. Лагутина), Марата (арт. М. Казанцева) и Леонидика (арт. А. Яблонского), в мелодраме «Мой бедный Марат». Во все времена и сегодня, живет в русском человеке ностальгия — по герою — мечтателю, максималисту, одержимому в своей вере, раз и навсегда связавшим свою жизнь с судьбой страны. «Стремясь к своей мечте, не бойтесь быть счастливыми» — такова тема спектакля. Для героев оказалось самое трудное — это понять самих себя, пожертвовать собой ради любимого человека.

Современно звучат монологи, обращенные в зрительный зал «А мы счастливы? Разве мы имеем право, быть несчастными, когда за наше счастье заплачено такой, дорогой ценой?». Кто знает секреты счастья? Кого оно посещает, отчего покидает людей? В чем оно их счастье?

В преодолении, в поисках вечной гармонии. Это трудное счастье, оно не для всех, но именно оно ведомо героям того поколения. С тревогой и надеждой актеры обращаются в зал, беспокоясь за сегодняшних героев, за их любовь, за нас с вами.

Стоимость: от 150Р.