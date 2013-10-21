Медовый месяц Белугина

А.Н. Островский, Н.Я. Соловьев. Комедия в 2-х действиях.

Режиссёр-постановщик: народный артист России Александр Попов.

Художник-постановщик: заслуженный деятель искусств России Борис Ентин.

Продолжительность спектакля 2 часа 40 минут.

События комедии захватывают сразу.

Молодой купец Андрей Белугин влюблён, влюблён без памяти, красота Елены Карминой поразила его сердце. Он разрывает помолвку со своей невестой Татьяной, готов бросить вызов своему окружению.

Елене симпатичен Белугин. Он искренен, прост, наивен, но она увлечена другим. Агишин, светский денди с ограниченными средствами, заинтересованный в сватовстве Белугина, хладнокровно толкает Елену в объятия Андрея. По отношению к Елене он имеет свои далеко идущие, циничные планы.

Елена в смятении. Что делать? Как поступить? В порядочности Белугина Елена уверена, Агишин не обещает ей ничего определённого…

Героев спектакля ждут испытания, разочарования, муки совести, прежде чем Андрей Белугин одержит моральную победу над окружающими. Он готов пожертвовать любовью, но ложь в личных отношениях для него невозможна!

Театр Островского – всегда праздник: яркая форма, увлекательная интрига, психологизм характеров, великолепная русская речь. В нашем спектакле звучит специально написанная музыка композитора А. Черного, театральность постановки подчеркнут танцы В. Сухова.

Действующие лица:

Гаврила Пантелеич Белугин, богатый купец, фабрикант - нар.арт.России, лауреат премии «Актер России» Борис Заволокин.

Настасья Петровна, его жена - засл.арт.России Ирина Федотова.

Андрей Гаврилыч, их сын - Юрий Богородицкий.

Василий Сыромятов, молодой богатый фабрикант, приятель Андрея - Дмитрий Чепушканов.

Таня, сестра Сыромятова -Полина Шатохина.

Николай Егорович Агишин, человек без определенного положения с ограниченными средствами - засл.арт.России Андрей Сидоренко.

Нина Александровна Кармина - засл.арт.России Любовь Спирихина.

Елена Васильевна, ее дочь - Ольга Баурина.

Человек Карминых - Анатолий Кирьяков.

Прохор, слуга Андрея Белугина - засл.арт.России Игорь Небольсин.

Прочие люди на балу - Марина Анисимова, Антон Архипов, Елена Берестнева, Марина Борисова, Наталия Забарова, Евгений Маленчев, Андрей Нецветаев, Сергей Пыжов, Сергей Сергеев, Мария Соловьева.

Спектакль – участник Театрального фестиваля «Островский в доме Островского» (г. Москва, Малый театр), Театрального фестиваля «У Золотых ворот» (г. Владимир).

Билеты от 100 до 300 Р.