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Онлайн-трансляция спектакля «Легенда о молодогвардейцах»

Онлайн-трансляция спектакля «Легенда о молодогвардейцах»

10 апреля в ТЮЗе пройдет онлайн-трансляция спектакля «Легенда о молодогвардейцах» по мотивам романа Александра Фадеева «Молодая гвардия».  В 1947 году, всего лишь спустя год после выхода книги, именно в ТЮЗе впервые в стране был поставлен спектакль по роману. Роль Ульяны Громовой тогда играла актриса Тульского театра юного зрителя, ныне заслуженный работник культуры РФ Зинаида Васильевна Леонтьева.

В 2005 году состоялось очередное возвращение «Молодой гвардии» на сцену Тульского театра юного зрителя. На этот раз в форме «Легенды о молодогвардейцах». Зинаида Леонтьева вновь сыграла в этом спектакле. Правда, уже не Ульяну Громову, а Хранительницу легенды.
 
Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
10 апреля 2020, пятница
18:00
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22 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Папа
Купить билет
21 мая, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Сказки детского мира
Купить билет
16 мая, суббота 12:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Российский Квартет саксофонистов
Купить билет
4 июня, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
Shortparis
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6 мая, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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