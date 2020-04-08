Онлайн-трансляция спектакля «Легенда о молодогвардейцах»
10 апреля в ТЮЗе пройдет онлайн-трансляция спектакля «Легенда о молодогвардейцах» по мотивам романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». В 1947 году, всего лишь спустя год после выхода книги, именно в ТЮЗе впервые в стране был поставлен спектакль по роману. Роль Ульяны Громовой тогда играла актриса Тульского театра юного зрителя, ныне заслуженный работник культуры РФ Зинаида Васильевна Леонтьева.
В 2005 году состоялось очередное возвращение «Молодой гвардии» на сцену Тульского театра юного зрителя. На этот раз в форме «Легенды о молодогвардейцах». Зинаида Леонтьева вновь сыграла в этом спектакле. Правда, уже не Ульяну Громову, а Хранительницу легенды.
Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
10 апреля 2020, пятница
18:00
22 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
21 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
16 мая, суббота 12:00
₽ Билеты: 500 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
4 июня, четверг 18:30
₽ Билеты: 400-450 ₽
6 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽