10 апреля в ТЮЗе пройдет онлайн-трансляция спектакля «Легенда о молодогвардейцах» по мотивам романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». В 1947 году, всего лишь спустя год после выхода книги, именно в ТЮЗе впервые в стране был поставлен спектакль по роману. Роль Ульяны Громовой тогда играла актриса Тульского театра юного зрителя, ныне заслуженный работник культуры РФ Зинаида Васильевна Леонтьева.

В 2005 году состоялось очередное возвращение «Молодой гвардии» на сцену Тульского театра юного зрителя. На этот раз в форме «Легенды о молодогвардейцах». Зинаида Леонтьева вновь сыграла в этом спектакле. Правда, уже не Ульяну Громову, а Хранительницу легенды.