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Кто главный в лесу

Кто главный в лесу

Гастроли Мичуринского Драматического Театра. Представление по мотивам детской сказки «Про Хому и Суслика». 
 
В сказочном лесу дружно жили Хомяк, Еж, Филин и Суслик. Жила в этом лесу и всегда голодная, коварная Лиса, но с нею никто не дружил. С ней дружить было опасно – только и жди, что она кого-то из друзей съест. Но все время бояться лесные друзья не могли. Они очень любили подшучивать над доверчивым Сусликом, беспокойным Ежиком и хвастунишкой Хомяком.
 
В какие только истории они не попадали! То в речку упадут, то в чужой сарай заберутся, то клад найдут! И всегда истории заканчивались спорами о том, кто у них в лесу главный. Так бы и спорили, если бы не догадались, что не главного искать надо, а дружить между собой и помогать.
 
Стоимость: от 150Р.
Где и когда?
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
25 марта 2018, воскресенье
12:00
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