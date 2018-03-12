Кто главный в лесу

Гастроли Мичуринского Драматического Театра. Представление по мотивам детской сказки «Про Хому и Суслика».

В сказочном лесу дружно жили Хомяк, Еж, Филин и Суслик. Жила в этом лесу и всегда голодная, коварная Лиса, но с нею никто не дружил. С ней дружить было опасно – только и жди, что она кого-то из друзей съест. Но все время бояться лесные друзья не могли. Они очень любили подшучивать над доверчивым Сусликом, беспокойным Ежиком и хвастунишкой Хомяком.

В какие только истории они не попадали! То в речку упадут, то в чужой сарай заберутся, то клад найдут! И всегда истории заканчивались спорами о том, кто у них в лесу главный. Так бы и спорили, если бы не догадались, что не главного искать надо, а дружить между собой и помогать.

Стоимость: от 150Р.