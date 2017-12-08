Почему антрепризные спектакли в основном комедии? Потому что с помощью смеха авторы в понятной форме стремятся донести до нас простые истины, которым должна следовать каждая семья, которая хочет быть счастливой.

Одной из сегодняшних таких постановок на российской сцене является искрометная комедия «Клара, деньги и любовь». Название этой постановки говорит само за себя. Главной героине муж зачастую не даёт нужную сумму денег, и тогда она выманивает их всевозможными обманными путями. Однажды для этого она прибегает к помощи своего любовника, но муж быстро узнал о коварном замысле своей благоверной. И тут неожиданно Клара получат крупный выигрыш в лотерею. Думаете, интрига на этом закончилась? Как бы ни так!

Она только начинает раскручиваться.

В данном спектакле главную роль исполняет известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева. Ей одинаково хорошо удаются, как серьёзные драматические, так и комедийные роли. И в этот раз Лариса Гузеева продемонстрирует публике своё ярчайшее комедийное дарование.

В спектакле также принимают участие популярные актёры театра и кино: Сергей Векслер, Павел Савинков и Руслана Доронина.

Касса работает в Большом универмаге (ул.Советская, 4) рядом с Городским концертным залом (ул.Советская, 2) ежедневно с 11.00 до 19.00

Коллективные заявки и подробности по телефону 8-953-973-71-27.