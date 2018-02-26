Гала-концерт V ежегодного театрального детского фестиваля
В этом году детский театральный фестиваль-конкурс отметит свой 5-летний юбилей. Дата проведения финального гала-концерта приурочена к празднованию Всемирного Дня Театра. Ребята из театральных студий и коллективов Тулы и области покажут актёрское мастерство в различных жанрах, оригинальные решения. На сцене Городского Концертного Зала состоится церемония награждения победителей конкурса.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
27 марта 2018, вторник
13:30