"Анна Франк" спектакль-память
История памяти. История веры. История Ребенка и Войны.
Режиссер Анна Терешина
В ролях: Юлия Школьникова, Тамара Котова, Николай Колтышев
Продолжительность: 1 час без антракта
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 44
11 октября 2019, пятница
19:00
6 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 500 ₽
23 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1300-1600 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
25 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 250 ₽