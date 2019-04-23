Велопрогулки в Ясной Поляне
С 1 мая в яснополянском заповеднике будет открыт сезон велоэкскурсий. Маршрут проходит по любимым местам пеших и верховых прогулок
Старт/финиш — от Риги. Сбор производится за 15 минут до начала экскурсии.
Велоэкскурсия по любимым местам пеших и верховых прогулок
Есть два маршрута разной сложности — 6 км и 10 км.
Участники экскурсии знакомятся с заповедником Ясной Поляны, историей возникновения посадок на его территории, историей Малиновой засеки — звеном Большой засечной черты, бывшей до середины XVII века южной границей Московского государства.
Длительность: 50 минут
Стоимость: взрослые -300 р., до 12 лет — 100 р. В стоимость экскурсии входят услуги гида и прокат велосипедов KONA. Также можно присоединиться к экскурсии на своем велосипеде — в этом случае время проката не оплачивается.
Экскурсовод рассказывает об истории увлечения
Длительность: 1 ч 40 мин
Стоимость: взрослые — 400 р., в стоимость экскурсии входят услуги гида и прокат велосипедов KONA. Также можно присоединиться к экскурсии на своем велосипеде — в этом случае время проката не оплачивается.
Для организованных групп от 5 человек экскурсия может быть проведена в любое время с понедельника по пятницу.
Обязательна предварительная запись по тел.: +7−953−438−03−07