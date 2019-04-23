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Велопрогулки в Ясной Поляне

Велопрогулки в Ясной Поляне

С 1 мая в яснополянском заповеднике будет открыт сезон велоэкскурсий. Маршрут проходит по любимым местам пеших и верховых прогулок Л. Н. Толстого. Для участия в экскурсии можно взять велосипеды напрокат или присоединиться к группе на своем велосипеде.

Старт/финиш — от Риги. Сбор производится за 15 минут до начала экскурсии.

Велоэкскурсия по любимым местам пеших и верховых прогулок Л. Н. Толстого. Экскурсовод общается с группой во время остановок.

Есть два маршрута разной сложности — 6 км и 10 км.

6 км

Участники экскурсии знакомятся с заповедником Ясной Поляны, историей возникновения посадок на его территории, историей Малиновой засеки — звеном Большой засечной черты, бывшей до середины XVII века южной границей Московского государства.

Длительность: 50 минут

Стоимость: взрослые -300 р., до 12 лет — 100 р. В стоимость экскурсии входят услуги гида и прокат велосипедов KONA. Также можно присоединиться к экскурсии на своем велосипеде — в этом случае время проката не оплачивается.

10 км

Экскурсовод рассказывает об истории увлечения Л. Н. Толстого велосипедом, а также показывает места, описанные в дневниках писателя, его романах и народных рассказах.

Длительность: 1 ч 40 мин
Стоимость: взрослые — 400 р., в стоимость экскурсии входят услуги гида и прокат велосипедов KONA. Также можно присоединиться к экскурсии на своем велосипеде — в этом случае время проката не оплачивается.


Для организованных групп от 5 человек экскурсия может быть проведена в любое время с понедельника по пятницу.

Обязательна предварительная запись по тел.: +7−953−438−03−07

Где и когда?
Ясная Поляна, музей-усадьба
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
1 мая 2019, среда
10:30
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2 мая 2019, четверг
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