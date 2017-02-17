Тульский рубеж

Автомобильные соревнования «Драйв-Тест» пройдут в рамках спортивно-массового мероприятия «Герои не забыты». Ралли третьей категории будет посвящено Дню защитника Отечества и 90-летию образования ДОСААФ России.

Программа мероприятия:

10.00 Площадь Победы — митинг, возложение цветов к мемориалу, предстартовый брифинг.

11.00 Старт ралли.

13.30 Промежуточный финиш в селе Рылево. Открытие памятной доски на здании школы, где учился Участник Великой Отечественной войны Василий Ефимович Пятов.

14.00 Старт второй части ралли.

14.30 Финиш в поселке Одоев.

15.00 Награждение. Встреча с ветеранами. Возложение цветов Солдатская каша.

16.00 Закрытие. Автопробег Одоев — Тула «С победой домой».

Отметим, что организатором мероприятия выступил тульский учебно-технический центр ДОСААФ при поддержке Правительства Тульской области и информационной поддержке «Авторадио — Тула».

Подробности по телефону 8-953-97-00-123 и на сайте privstk.ru.