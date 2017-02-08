Семейные спортивные праздники
В Центральном парке и на мини-футбольном поле Пролетарского парка в рамках проекта «Зима по-тульски» пройдут семейные спортивные праздники.
Приглашаются все желающие принять участие. Предварительная запись по телефону 8−950−911−14−41. Вас ждут: положительные эмоции о интересно проведенного времени всей семьей, призы и подарки.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тел.: (4872) 35-03-70
18 февраля 2017, суббота
10:00
Тула, улица Кутузова, 131а
Тел.: 8 (4872) 45-74-84
28 февраля 2017, вторник
10:00