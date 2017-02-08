В Центральном парке и на мини-футбольном поле Пролетарского парка в рамках проекта «Зима по-тульски» пройдут семейные спортивные праздники.

Приглашаются все желающие принять участие. Предварительная запись по телефону 8−950−911−14−41. Вас ждут: положительные эмоции о интересно проведенного времени всей семьей, призы и подарки.