афиша
афиша
Регистрация
Семейные спортивные праздники

Семейные спортивные праздники

В Центральном парке и на мини-футбольном поле Пролетарского парка в рамках проекта «Зима по-тульски» пройдут семейные спортивные праздники.

Приглашаются все желающие принять участие. Предварительная запись по телефону 8−950−911−14−41. Вас ждут: положительные эмоции о интересно проведенного времени всей семьей, призы и подарки.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
18 февраля 2017, суббота
10:00
 В календарь
 В календарь
Пролетарский, парк культуры и отдыха
Пролетарский, парк культуры и отдыха
Тула, улица Кутузова, 131а
28 февраля 2017, вторник
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика