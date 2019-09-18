Первый открытый фестиваль уличного футбола
27 сентября в Туле состоится первый открытый фестиваль уличного футбола. Большой футбольный праздник пройдет на спортивной площадке в Платоновском парке. Начало в 15.00.
Формат — классическая клетка 3 на 3, а также Panna (футбол 1×1). Зарегистрироваться для участия можно здесь.
Организаторы обещают крутые призы для победителей.
Где и когда?
27 сентября 2019, пятница
15:00
17 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
18 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
25 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
27 - 30 сентября
₽ Билеты: 100-300 ₽
9 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽