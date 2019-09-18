27 сентября в Туле состоится первый открытый фестиваль уличного футбола. Большой футбольный праздник пройдет на спортивной площадке в Платоновском парке. Начало в 15.00.

Формат — классическая клетка 3 на 3, а также Panna (футбол 1×1). Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Организаторы обещают крутые призы для победителей.