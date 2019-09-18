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Первый открытый фестиваль уличного футбола

Первый открытый фестиваль уличного футбола

27 сентября в Туле состоится первый открытый фестиваль уличного футбола. Большой футбольный праздник пройдет на спортивной площадке в Платоновском парке. Начало в 15.00.

Формат — классическая клетка 3 на 3, а также Panna (футбол 1×1). Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Организаторы обещают крутые призы для победителей.

Где и когда?
Платоновский парк
27 сентября 2019, пятница
15:00
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Касса
Слот
Купить билет
17 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Громыка
Купить билет
18 октября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Северный флот
Купить билет
1 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Инкогнито
Купить билет
25 октября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
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27 - 30 сентября
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
Дельфин
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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