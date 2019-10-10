«Химик-Арсенал» - «Рязань»
На стадионе «Химик» состоится 19-я игра профессиональной футбольной лиги -2019/20. За победу сразятся новомоский футбольный клуб «Химик-Арсенал» и команда «Рязань» из г. Рязани.
Вход по пригласительным, которые выдаются перед игрой.
Где и когда?
Новомосковск, ул. Садовского, 52
19 октября 2019, суббота
14:00
16 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 октября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
25 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽