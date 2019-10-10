«Химик-Арсенал» - «Рязань»

На стадионе «Химик» состоится 19-я игра профессиональной футбольной лиги -2019/20. За победу сразятся новомоский футбольный клуб «Химик-Арсенал» и команда «Рязань» из г. Рязани.

Вход по пригласительным, которые выдаются перед игрой.