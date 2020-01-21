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БК «Арсенал» - БК «Динамо»

БК «Арсенал» - БК «Динамо»

27−28 января в «Новом поколении» пройдут домашние игры баскетбольного клуба «Арсенал». Тульская команда сразится с баскетбольным клубом «Динамо» из Магнитогорска.

Это будут 2 из 4 решающих игр, по итогам которых станет понятно, попадет ли «Арсенал» в плей-офф сразу или же будет будет бороться за 1 из 2 путевок в игры на вылет с командами из Группы А.

Вход свободный.

Где и когда?
Новое поколение
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
27 января 2020, понедельник
19:00
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28 января 2020, вторник
19:00
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Касса
Татьяна Мосина и оркестр русских народных инструментов «Тула»
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7 февраля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 350 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Услада
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24 февраля, понедельник 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Бригадный Подряд
Купить билет
31 января - 1 февраля
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-1400 ₽
Анатолий Вассерман
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18 февраля, вторник 19:00
Harat's Pub
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Айлен ПРИТЧИН (скрипка) и Тульский филармонический симфонический оркестр
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15 февраля, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 350-400 ₽
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