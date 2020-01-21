БК «Арсенал» - БК «Динамо»
27−28 января в «Новом поколении» пройдут домашние игры баскетбольного клуба «Арсенал». Тульская команда сразится с баскетбольным клубом «Динамо» из Магнитогорска.
Это будут 2 из 4 решающих игр, по итогам которых станет понятно, попадет ли «Арсенал» в плей-офф сразу или же будет будет бороться за 1 из 2 путевок в игры на вылет с командами из Группы А.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
27 января 2020, понедельник
19:00
28 января 2020, вторник
19:00
7 февраля, пятница 18:30
₽ Билеты: 350 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
24 февраля, понедельник 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
31 января - 1 февраля
₽ Билеты: 700-1400 ₽
18 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
15 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 350-400 ₽