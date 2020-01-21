БК «Арсенал» - БК «Динамо»

27−28 января в «Новом поколении» пройдут домашние игры баскетбольного клуба «Арсенал». Тульская команда сразится с баскетбольным клубом «Динамо» из Магнитогорска.

Это будут 2 из 4 решающих игр, по итогам которых станет понятно, попадет ли «Арсенал» в плей-офф сразу или же будет будет бороться за 1 из 2 путевок в игры на вылет с командами из Группы А.

Вход свободный.