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Bikestunt

Bikestunt

Клуб «Беговел Тула» приглашает райдеров принять участие в соревнованиях по выполнению трюков на беговелах Bikestunt. Ребятам предстоит сложнейший отбор, до финала дойдут только самые крутые профи, которые столкнутся друг с другом за звание лучшего.

Чтобы стать финалистом, необходимо точно выполнить все элементы, проехать нужную дистанцию, проявить артистизм и обаяние, очаровать зрителей и судей.

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Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
7 июня 2017, среда
17:00
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