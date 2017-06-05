Клуб «Беговел Тула» приглашает райдеров принять участие в соревнованиях по выполнению трюков на беговелах Bikestunt. Ребятам предстоит сложнейший отбор, до финала дойдут только самые крутые профи, которые столкнутся друг с другом за звание лучшего.

Чтобы стать финалистом, необходимо точно выполнить все элементы, проехать нужную дистанцию, проявить артистизм и обаяние, очаровать зрителей и судей.

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