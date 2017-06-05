Bikestunt
Клуб «Беговел Тула» приглашает райдеров принять участие в соревнованиях по выполнению трюков на беговелах Bikestunt. Ребятам предстоит сложнейший отбор, до финала дойдут только самые крутые профи, которые столкнутся друг с другом за звание лучшего.
Чтобы стать финалистом, необходимо точно выполнить все элементы, проехать нужную дистанцию, проявить артистизм и обаяние, очаровать зрителей и судей.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
7 июня 2017, среда
17:00