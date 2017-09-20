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ЮДИ: Шоу света и тьмы

ЮДИ: Шоу света и тьмы

Тульских поклонников хореографии и стильных шоу ждёт выступление известной томской брэйк-данс команды «ЮДИ».

Финалисты российской программы «Минута славы» и английского теле-шоу Britain's Got Talent начинали с выступлений на маленьких площадках для узкого круга зрителей. Сегодня группа «ЮДИ» легко собирает полные залы. Им стоя рукоплещут и признанные мэтры, и восторженные поклонники.

«ЮДИ» — это аббревиатура из первых букв имён первоначальных участников — Юры Бакина, Дениса Вишняка и Игоря Андрикевича. Миссия ЮД’ей, как они сами её видят — помочь молодым людям воплощать высокие мечты. Вот почему одной из главных тем в хореографии коллектива является полёт. Ультрафиолетовые лампы, выхватывающие из темноты целые силуэты и отдельные фрагменты спектакля, словно танцуют вместе с артистами, и кажется, что танцорам удается перехитрить законы физики и подняться над землёй.

В этот раз мы увидим «Шоу света и тьмы» — историю человека, не похожего на других и отвергнутого обществом. Хотя, возможно, это у них взаимно — он также отверг общество одинаковых, малоинтересных и ненадёжных людей, словно скопированных друг с друга. И вот, убеждённый, что других людей в мире не бывает, он встречает необычного путника. Они знакомятся, и тот рассказывает ему вдохновляющие истории о свете и тьме — и в один прекрасный момент пробуждает его веру в себя и в людей.

Цена билетов 1000-2500 Р. Справки по телефонам: Справки по телефонам: 79-03-86, 8−905−621−60−02.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
28 ноября 2017, вторник
19:00
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