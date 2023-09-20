  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. События
  4. Японское кино в «Октаве»: Часть 2. Сонсигнум и опсигнум - События Тулы и области - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Японское кино в «Октаве»: Часть 2. Сонсигнум и опсигнум

Японское кино в «Октаве»: Часть 2. Сонсигнум и опсигнум

22 сентября в «Октаве» продолжат изучать японское кино. Проект «Кино в Октаве» приглашает на встречу с киноведом Евгением Майзелем, чтобы раскрыть все грани японского киноискусства.

Юсудзиру Одзу (1903-1963) — японский режиссер, разработавший уникальную художественную поэтику; создатель, на первый взгляд, несколько однообразных фильмов, чей простой, кажущийся незамысловатым, но оригинальный стиль служит безошибочным опознавательным знаком. 

На лекции, посвященной японскому классику, Евгений Майзель проследит развитие и основные особенности авторской поэтики Одзу, совмещая взаимоисключающие методы — оригинальную систему Жиля Делеза и неоформалистский подход Дэвида Бордуэлла. Слушатель, таким образом, не только ознакомится с японским кинематографистом в киноведческом контексте, но и получит представление о диапазоне теоретических интерпретаций семейных шедевров Ясидзиру Одзу.

Спикер: Евгений Майзель, киновед, Член Фипресси и Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Куратор проекта «Кино в Октаве»: Слава Шутов.

Стоимость: 250 руб.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
22 сентября 2023, пятница
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Иван Семенов: Большой поход
24 сентября - 4 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Остаться в живых
21 - 27 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Озеро страха. Присутствие
25 сентября, понедельник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Заклятие. Зло внутри
26 сентября, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Объектив
19 августа - 27 сентября
Синема Стар
32 звука
21 - 27 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.