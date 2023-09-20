Японское кино в «Октаве»: Часть 2. Сонсигнум и опсигнум

22 сентября в «Октаве» продолжат изучать японское кино. Проект «Кино в Октаве» приглашает на встречу с киноведом Евгением Майзелем, чтобы раскрыть все грани японского киноискусства.

Юсудзиру Одзу (1903-1963) — японский режиссер, разработавший уникальную художественную поэтику; создатель, на первый взгляд, несколько однообразных фильмов, чей простой, кажущийся незамысловатым, но оригинальный стиль служит безошибочным опознавательным знаком.

На лекции, посвященной японскому классику, Евгений Майзель проследит развитие и основные особенности авторской поэтики Одзу, совмещая взаимоисключающие методы — оригинальную систему Жиля Делеза и неоформалистский подход Дэвида Бордуэлла. Слушатель, таким образом, не только ознакомится с японским кинематографистом в киноведческом контексте, но и получит представление о диапазоне теоретических интерпретаций семейных шедевров Ясидзиру Одзу.

Спикер: Евгений Майзель, киновед, Член Фипресси и Гильдии киноведов и кинокритиков России.



Куратор проекта «Кино в Октаве»: Слава Шутов.



Стоимость: 250 руб.