Встреча с режиссёром Иваном Твердовским

Внимание! Встреча переносится на 24 июля. Начало в 18.30

В «Типографии» пройдет встреча с Иваном Твердовским режиссёром фильма «Класс коррекции». В программе показ фильма и дальнейшее его обсуждение под вкусный кофе. Творческая встреча организовывается тульским благотворительным фондом «Не молчи» в целях привлечения внимания к проблемам подопечным фонда — детям с ограниченными возможностями здоровья.

Режиссёр ответит на каверзные вопросы о фильме, поделится дальнейшими творческими планами. Также вы сможете поделиться частичкой себя и оказать ценную поддержку благотворительному фонду.



О фильме:



После многолетнего домашнего обучения девочка-колясочница Лена

Чехова переводится в среднюю общеобразовательную школу, в класс

коррекционного обучения, объединивший в себе детей с различными

отклонениями. Там она не только встречает свою первую любовь, но и

впервые в своей жизни сталкивается с жестокостью окружающего мира.

Фильм — победитель на Кинотавре-2014 в номинации «Лучший дебют»,

победитель «Ника-2015» в номинации «Открытие года», номинат

престижных кинопремий.

В ролях: Мария Поезжаева, Никита Кукушкин, Филипп Авдеев, Ольга

Лапшина и др.

Стоимость: 500 р. вырученные средства пойдут на оплату реабилитации подопечных благотворительного фонда «Не молчи».