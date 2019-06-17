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Встреча с режиссёром Иваном Твердовским

Встреча с режиссёром Иваном Твердовским

Внимание! Встреча переносится на 24 июля. Начало в 18.30

В «Типографии» пройдет встреча с Иваном Твердовским режиссёром фильма «Класс коррекции». В программе показ фильма и дальнейшее его обсуждение под вкусный кофе. Творческая встреча организовывается тульским благотворительным фондом «Не молчи» в целях привлечения внимания к проблемам подопечным фонда — детям с ограниченными возможностями здоровья.

Режиссёр ответит на каверзные вопросы о фильме, поделится дальнейшими творческими планами. Также вы сможете поделиться частичкой себя и оказать ценную поддержку благотворительному фонду.

О фильме:

После многолетнего домашнего обучения девочка-колясочница Лена
Чехова переводится в среднюю общеобразовательную школу, в класс
коррекционного обучения, объединивший в себе детей с различными
отклонениями. Там она не только встречает свою первую любовь, но и
впервые в своей жизни сталкивается с жестокостью окружающего мира.
Фильм — победитель на Кинотавре-2014 в номинации «Лучший дебют»,
победитель «Ника-2015» в номинации «Открытие года», номинат
престижных кинопремий.

В ролях: Мария Поезжаева, Никита Кукушкин, Филипп Авдеев, Ольга
Лапшина и др.

Стоимость: 500 р. вырученные средства пойдут на оплату реабилитации подопечных благотворительного фонда «Не молчи».

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
24 июля 2019, среда
18:30
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