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Виктор Комаров. Stand up

Виктор Комаров. Stand up

В ДК АК «Туламашзавод» состоится сольный концерт резидента шоу  Stand Up на телеканале ТНТ Виктор Комаров. Артист представит поклонникам новую программу, в которую вошли самые свежие житейские шутки.

Наряду с Русланом Белым, Славой Комиссаренко, Тимуром Каргиновым и Юлией Ахмедовой, Виктор Комаров стал одним из первых резидентов шоу «Stand Up» на канале ТНТ. Он один из немногих участников шоу, кто не имеет четкого амплуа и узкой тематики шуток. Виктор пишет на самые разнообразные темы, рассказывая о реально пережитых событиях, причем в очень комичной, но при этом позитивной форме, заряжающей зрителей оптимизмом. 
 

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Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
19 сентября 2019, четверг
19:00
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