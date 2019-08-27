Виктор Комаров. Stand up

В ДК АК «Туламашзавод» состоится сольный концерт резидента шоу Stand Up на телеканале ТНТ Виктор Комаров. Артист представит поклонникам новую программу, в которую вошли самые свежие житейские шутки.

Наряду с Русланом Белым, Славой Комиссаренко, Тимуром Каргиновым и Юлией Ахмедовой, Виктор Комаров стал одним из первых резидентов шоу «Stand Up» на канале ТНТ. Он один из немногих участников шоу, кто не имеет четкого амплуа и узкой тематики шуток. Виктор пишет на самые разнообразные темы, рассказывая о реально пережитых событиях, причем в очень комичной, но при этом позитивной форме, заряжающей зрителей оптимизмом.

