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Весенник Девичник. Обновление

Весенник Девичник. Обновление

Весенний сезон открывает одно из самых атмосферных и самых красивых мероприятий для женщин «Весенний девичник».  Событие проходит в Туле не первый год. Гостей ожидает насыщенная программа: 

- Фуршет и приветственные напитки 
- Красивая фотозона с профессиональным фотографом.
- Вдохновляющие спикеры: 
Павел Кочкин – основатель проекта «Предназначение», успешный бизнесмен, семьянин, поделится секретами о том, как найти себя и быть счастливой и успешной женщиной. 
Яна Ясная – персональный стилист, имидж-консультант, расскажет о том, как подготовить гардероб к весне. 
Жанна Кухарчук – эксперт в области красоты и здоровья кожи расскажет, как привести свое лицо и тело в порядок без дорогостоящих процедур.   

Для всех участниц девичника предусмотрены сюрпризы и подарки. 

  Стоимость: 1300 рублей.

Где и когда?
Багратион Холл, ресторан
Тула, улица Станиславского, 49
17 марта 2018, суббота
16:00
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