Весенник Девичник. Обновление

Весенний сезон открывает одно из самых атмосферных и самых красивых мероприятий для женщин «Весенний девичник». Событие проходит в Туле не первый год. Гостей ожидает насыщенная программа:



- Фуршет и приветственные напитки

- Красивая фотозона с профессиональным фотографом.

- Вдохновляющие спикеры:

Павел Кочкин – основатель проекта «Предназначение», успешный бизнесмен, семьянин, поделится секретами о том, как найти себя и быть счастливой и успешной женщиной.

Яна Ясная – персональный стилист, имидж-консультант, расскажет о том, как подготовить гардероб к весне.

Жанна Кухарчук – эксперт в области красоты и здоровья кожи расскажет, как привести свое лицо и тело в порядок без дорогостоящих процедур.

Для всех участниц девичника предусмотрены сюрпризы и подарки.

Стоимость: 1300 рублей.