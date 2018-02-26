Весенник Девичник. Обновление
Весенний сезон открывает одно из самых атмосферных и самых красивых мероприятий для женщин «Весенний девичник». Событие проходит в Туле не первый год. Гостей ожидает насыщенная программа:
- Фуршет и приветственные напитки
- Красивая фотозона с профессиональным фотографом.
- Вдохновляющие спикеры:
Павел Кочкин – основатель проекта «Предназначение», успешный бизнесмен, семьянин, поделится секретами о том, как найти себя и быть счастливой и успешной женщиной.
Яна Ясная – персональный стилист, имидж-консультант, расскажет о том, как подготовить гардероб к весне.
Жанна Кухарчук – эксперт в области красоты и здоровья кожи расскажет, как привести свое лицо и тело в порядок без дорогостоящих процедур.
Для всех участниц девичника предусмотрены сюрпризы и подарки.
Стоимость: 1300 рублей.
Где и когда?
Тула, улица Станиславского, 49
17 марта 2018, суббота
16:00