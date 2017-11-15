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В штабе 50-й армии

В штабе 50-й армии

Тульский военно-исторический музей приглашает принять участие в командной игре «В штабе 50-й армии».

Тульский военно-исторический музей в канун 76-й годовщины обороны Тулы проводит военно-историческую игру «В штабе 50-й армии». Игроки в полной мере смогут узнать, что значит быть офицером штаба, как работать с военными картами, отмечать перемещения врага и раскрывать его замыслы, расшифровывать донесения разведывательных групп и принимать ответственные решения. Игра ориентирована как на учащихся средней и старшей школы, так и на лиц более старшего возраста. Приглашаем группы от 8 до 25 человек.

Также в течение месяца принимаются заявки на игру для организованных групп.

Контактный телефон (4872) 77 49 36.

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
17 ноября 2017, пятница
18:00
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