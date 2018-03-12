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В гости к музам

В гости к музам

Приглашаем отвлечься от будничной суеты и посетить концерт вокальной музыки Тульской областной детской музыкальной школы им. Г. З. Райхеля! Перед вами выступят воспитанники известного в Туле педагога по вокалу Ларисы Шереш.

Ребята исполнят произведения русских и зарубежных композиторов, которые станут своеобразными музыкальными иллюстрациями к рассказу о девяти музах и искусствах. Приходите и получите эстетическое удовольствие от созерцания полотен выдающихся мастеров под аккомпанемент прекрасной музыки!

Вход свободный.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
14 марта 2018, среда
12:30
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