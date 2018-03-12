В гости к музам
Приглашаем отвлечься от будничной суеты и посетить концерт вокальной музыки Тульской областной детской музыкальной школы им. Г. З. Райхеля! Перед вами выступят воспитанники известного в Туле педагога по вокалу Ларисы Шереш.
Ребята исполнят произведения русских и зарубежных композиторов, которые станут своеобразными музыкальными иллюстрациями к рассказу о девяти музах и искусствах. Приходите и получите эстетическое удовольствие от созерцания полотен выдающихся мастеров под аккомпанемент прекрасной музыки!
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
14 марта 2018, среда
12:30