Творческая встреча с драматургом Рагимом Мусаевым «Я и театр»
В Овальном зале Богородицкого дворца-музея состоится творческая встреча с богородицким драматургом Рагимом Мусаевым.
Уроженец Богородицка Рагим Мусаев — российский писатель, драматург и сценарист, известный землякам как актёр и автор пьес муниципального театра «У Гаши». Драматургическая деятельность Мусаева давно вышла за пределы не только его родного города, но и страны. По его произведениям ставят спектакли в Тамбове, Тольятти, Москве, Кемерово, Беларуси и Казахстане.
Во время встречи в Овальном зале Богородицкого дворца-музея Рагим Гашамович расскажет о своей деятельности и ответит на вопросы гостей.
Вход свободный.
Где и когда?
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
30 марта 2019, суббота
14:00