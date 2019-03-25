Творческая встреча с драматургом Рагимом Мусаевым «Я и театр»

В Овальном зале Богородицкого дворца-музея состоится творческая встреча с богородицким драматургом Рагимом Мусаевым.

Уроженец Богородицка Рагим Мусаев — российский писатель, драматург и сценарист, известный землякам как актёр и автор пьес муниципального театра «У Гаши». Драматургическая деятельность Мусаева давно вышла за пределы не только его родного города, но и страны. По его произведениям ставят спектакли в Тамбове, Тольятти, Москве, Кемерово, Беларуси и Казахстане.

Во время встречи в Овальном зале Богородицкого дворца-музея Рагим Гашамович расскажет о своей деятельности и ответит на вопросы гостей.

Вход свободный.