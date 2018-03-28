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#Туласкемерово

#Туласкемерово

Театрально-концертный центр приглашает всех желающих принять участие в акции «Тула с Кемерово». На вечере будут звучать стихи и музыкальные произведения в исполнении артистов.

Каждый желающий сможет сказать несколько слов в память о погибших, выразить свои чувства и соболезнования, слова поддержки пострадавшим и их родным. Можно просто прийти и помолчать, ведь чувства и мысли материальны...

Будет организована видеозапись слов поддержки и, по желанию, их публикация, чтобы показать – Тула с Кемерово! Нас разделяет география, но наши сердца бьются в унисон. В эти тяжелые дни, какие переживаем мы все сейчас вместе, особенно важно помнить, что любовь – самое важное, что объединяет и придаёт силы каждому человеку. Несмотря на все трагедии, важно быть вместе, любить, ценить близких. Мы скорбим, но смотрим в будущее с надеждой и верой, что подобное никогда не повторится.

Ждём вас 28 марта, в 19:00 в фойе перед театром «Эрмитаж»

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
28 марта 2018, среда
19:00
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