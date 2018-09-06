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Тула промышленная

Тула промышленная

Промышленность — смысл жизни и ключевая часть многих российских городов. Долгое время бытовало мнение, что фабрики — это необходимая плата города за экономическое благополучие. Промзоны виделись как угрюмые кварталы, разделяющие приятные старые улочки, парки и бойкие жилые кварталы.

Промышленная архитектура — сложное явление, эта архитектура всегда рациональна — она создается согласно жестким требованиям производственных процессов.

Приглашаем на прогулку по промышленной Туле: сравним заводы и фабрики с производственными объектами других городов и стран, найдем общие черты и различия, обсудим некоторые инженерные решения, применявшиеся в прошлом для возведения огромных цехов.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • какие основные принципы положены в основу промышленной архитектуры;

  • в чем отличие промышленных зданий и комплексов разных отраслей;

  • какая эпоха подарила стране самые интересные и разнообразные здания фабрик и заводов;

  • какие инженерные решения применялись при проектировании цехов;

  • какой новый строительный материал вошел в массовое употребление именно при строительстве фабрик 19 века;

  • как связана стилистика промышленных зданий с переменами в истории страны.

Точка встречи — ул. Каминского, 24 (у входа в творческий индустриальный кластер «Октава»).

Старт маршрута - в 15:30.

Обязательна предварительная регистрация.

 

Во время экскурсии возможно передвижение на общественном транспорте, каждый участник экскурсии оплачивает билеты самостоятельно.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
8 сентября 2018, суббота
15:30
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