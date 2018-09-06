Тула промышленная
Промышленность — смысл жизни и ключевая часть многих российских городов. Долгое время бытовало мнение, что фабрики — это необходимая плата города за экономическое благополучие. Промзоны виделись как угрюмые кварталы, разделяющие приятные старые улочки, парки и бойкие жилые кварталы.
Промышленная архитектура — сложное явление, эта архитектура всегда рациональна — она создается согласно жестким требованиям производственных процессов.
Приглашаем на прогулку по промышленной Туле: сравним заводы и фабрики с производственными объектами других городов и стран, найдем общие черты и различия, обсудим некоторые инженерные решения, применявшиеся в прошлом для возведения огромных цехов.
Во время экскурсии вы узнаете:
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какие основные принципы положены в основу промышленной архитектуры;
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в чем отличие промышленных зданий и комплексов разных отраслей;
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какая эпоха подарила стране самые интересные и разнообразные здания фабрик и заводов;
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какие инженерные решения применялись при проектировании цехов;
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какой новый строительный материал вошел в массовое употребление именно при строительстве фабрик 19 века;
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как связана стилистика промышленных зданий с переменами в истории страны.
Точка встречи — ул. Каминского, 24 (у входа в творческий индустриальный кластер «Октава»).
Старт маршрута - в 15:30.
Обязательна предварительная регистрация.