Мероприятие приурочено ко Дню Города. Автор программы – председатель Тульского отделения Союза российских писателей Андрей Владимирович Галкин. Поэт, драматург, режиссёр. Лауреат всероссийского литературного конкурса «Сады лицея — 2000». Член Союза российских писателей (с 1998) и Союза театральных деятелей Российской Федерации (с 2013). Автор сборников «Противъ часовой стрелки», «Обоюдоостров», «Чудо-юдоль».

Встречи в рамках проекта «Тульская чайная церемония» являются площадкой для общения творческой интеллигенции Тулы и области, писательско-читательских диалогов, презентаций книг. Формат мероприятий позволяет это сделать за чашечкой чая. Мероприятия будут проходить один раз в квартал.

Стоимость участия: 200 руб.