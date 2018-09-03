афиша
афиша
Регистрация
Тульская чайная церемония

Тульская чайная церемония

Мероприятие приурочено ко Дню Города. Автор программы – председатель Тульского отделения Союза российских писателей Андрей Владимирович Галкин. Поэт, драматург, режиссёр. Лауреат всероссийского литературного конкурса «Сады лицея — 2000». Член Союза российских писателей (с 1998) и Союза театральных деятелей Российской Федерации (с 2013). Автор сборников «Противъ часовой стрелки», «Обоюдоостров», «Чудо-юдоль».

Встречи в рамках проекта «Тульская чайная церемония» являются площадкой для общения творческой интеллигенции Тулы и области, писательско-читательских диалогов, презентаций книг. Формат мероприятий позволяет это сделать за чашечкой чая. Мероприятия будут проходить один раз в квартал.

Стоимость участия: 200 руб.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
8 сентября 2018, суббота
16:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.