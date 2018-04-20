Таланты родного края: оригинальный жанр
21 апреля состоится смотр-конкурс поэтических театральных и инструментальных коллективов Культурно-досугового объединения. Тема выступления этого года - «ритмы городы». В конкурсе примут участие коллективы и отдельные исполнители возрастом от 7 лет.
Участники выступят в номинация:
- оригинальный жанр;
- дефиле;
- чтецы- декламаторы;
- театральные, кукольные коллективы и театры малых форм;
- инструментальные коллективы (баянисты, гармонисты, балалаечники, ложкари).
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9
21 апреля 2018, суббота
11:00