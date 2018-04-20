Таланты родного края: оригинальный жанр

21 апреля состоится смотр-конкурс поэтических театральных и инструментальных коллективов Культурно-досугового объединения. Тема выступления этого года - «ритмы городы». В конкурсе примут участие коллективы и отдельные исполнители возрастом от 7 лет.

Участники выступят в номинация:

оригинальный жанр;

дефиле;

чтецы- декламаторы;

театральные, кукольные коллективы и театры малых форм;

инструментальные коллективы (баянисты, гармонисты, балалаечники, ложкари).

Вход свободный.