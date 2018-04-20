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Таланты родного края: оригинальный жанр

Таланты родного края: оригинальный жанр

21 апреля состоится смотр-конкурс поэтических театральных и инструментальных коллективов Культурно-досугового объединения. Тема выступления этого года - «ритмы городы».  В конкурсе примут участие коллективы и  отдельные исполнители возрастом от 7 лет.

Участники выступят в номинация:

  •  оригинальный жанр;
  •  дефиле;
  •  чтецы- декламаторы;
  •  театральные, кукольные коллективы и театры малых форм;
  • инструментальные коллективы (баянисты, гармонисты, балалаечники, ложкари).

Вход свободный.

Где и когда?
Культурно-спортивный комплекс (пос. Ленинский)
Тула, пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9
21 апреля 2018, суббота
11:00
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