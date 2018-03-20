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Праздник «Жаворонки» в музее «Тульские древности»

Праздник «Жаворонки» в музее «Тульские древности»

По народному календарю 22 марта — день особенный, на него приходится православный праздник «Со?роки», также получивший в народе название «Жаворонки». Это одно из событий народного календаря, посвященное Дню весеннего равноденствия, — поворотный момент в жизни наших предков-славян.

В нашей стране повсеместно существовала вера в то, что в этот день из теплых стран прилетают сорок разных птиц, и первая из них — жаворонок. На праздник обычно пекли постную сдобу — птичек, в большинстве случаев с распростертыми крылышками, как бы летящих, и с хохолками. Птичек раздавали детям, и те с криком и звонким смехом бежали закликать жаворонков, а с ними и весну. В ряде тульских деревень с жаворонками ходили в поле, где и бросали с особой припевкой. И тогда жаворонки были уже не просто символом прихода весны, но и просьбой о богатом урожае в новом сезоне.

Музей «Тульские древности» приглашает всех от мала до велика подробнее познакомиться с традициями закликания весны, поиграть в народные игры, а также узнать, как испечь жаворонков из теста.

Вход свободный.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
24 марта 2018, суббота
13:00
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